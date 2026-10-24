Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kırşehir'de 154 kV enerji hattı için taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'deki 154 kV enerji iletim hattı projesinde güzergaha isabet eden bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Cumhurbaşkanı Kararı'na göre direk yerlerinde mülkiyet, iletken salınım gabarisinde irtifak hakkı TEİAŞ Genel Müdürlüğünce kurulacak.

Kırşehir'de tesis edilecek 154 kilovolt (kV) enerji iletim hattı projesi kapsamında bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bağlantı anlaşması kapsamında gerçekleştirilecek "154 kV (Kızılırmak TM- Kırşehir TM) Brş.N-Alıç DGES TM (Girdi-Çıktı) Enerji İletim Hattı Projesi" için ilgili haritada gösterilen güzergahlara isabet eden taşınmazlarda, direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak: AA
Niğde’de bedava terlik izdihamı! Vatandaşlar birbirleriyle yarıştı

Esnafın duyurusu yetti: Küçük bir jest bir anda kontrolden çıktı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boluspor 12. maçında da kazanamadı

12. maçında da kazanamadılar! Taraftarlar kan ağlıyor
ABD'den İran'a peş peşe saldırı tehdidi! Tarih verdiler

ABD'den İran'a yeni saldırı sinyali! Açıklamalar peş peşe geldi
Başbakandan halka kritik uyarı! Her evde 3 günlük stok istedi

Başbakandan halka "stok yapın" uyarısı! Sebebi savaş ve saldırı riski
Görenler gözlerine inanamadı! Adamı bagaja koyup kaçırdılar

Güpegündüz adamı bagaja koyup kaçırdılar
7 ili kapsayan soruşturmada karar çıktı! 58 tutuklama

7 ili kapsayan soruşturmada karar çıktı! 58 tutuklama
Arda Güler için El Clasico kararı! Mourinho'nun 3 planında da var

Bomba patladı! Arda'yı artık kimse tutamaz

ABD'den İran'a saldırı sinyali! Tahran'ın korkutan planı ortaya çıktı

ABD "Saldıracağız" dedi, İran hayatı durduracak misillemeyi ilan etti