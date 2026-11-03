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Kırşehir'de köpek dövüşü operasyonunda 11 kişi yakalandı, 2 köpek korumaya alındı

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Kırşehir'de köpek dövüşü operasyonunda 11 kişi yakalandı, 2 köpek korumaya alındı
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Kırşehir'de köpek dövüştürerek bahis oynadıkları belirlenen 11 kişi, jandarmanın dronla takip ettiği operasyonda yakalandı. Dövüştürülen 2 köpek koruma altına alınarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi; şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

KIRŞEHİR'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, köpek dövüştürerek bahis oynadıkları belirlenen 11 kişi yakalandı. Operasyon dron kamerasıyla görüntülenirken, dövüştürülen 2 köpek koruma altına alındı.

Merkeze bağlı Kesikköprü köyü kırsalında köpek dövüşü yaptırıldığı ve bahis oynandığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve komando ekipleri harekete geçti. Bölgede dron ile yapılan takip ve incelemelerin ardından operasyon düzenlendi. Jandarmanın operasyonunda, köpek dövüştürerek bahis oynadıkları belirlenen 11 kişi yakalandı. Dövüştürülen 2 köpek ise koruma altına alınarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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