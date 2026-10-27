Atatürk Üniversitesi ile Ahi Evran Üniversitesi BÖGEP kapsamında protokol imzaladı

Atatürk Üniversitesi ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, ortak araştırma projelerinin geliştirilmesi, bilimsel altyapıların etkin kullanılması ve akademik bilgi paylaşımının güçlendirilmesi amacıyla Bölge Üniversiteleri Araştırma, Geliştirme ve İş Birliği Projesi (BÖGEP) kapsamında iş birliği protokolü imzaladı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede, iki üniversite arasında bilimsel araştırma, geliştirme ve akademik iş birliği alanlarında yürütülebilecek ortak çalışmalar ele alındı. Ziyaret kapsamında, BÖGEP çerçevesinde iki üniversite arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik protokol imza altına alındı.

Ortak projelerle bilimsel kapasitenin geliştirilmesi hedefleniyor

İmzalanan protokol ile disiplinler arası ortak araştırma projelerinin yürütülmesi, araştırma altyapıları ve kaynaklarının ortak kullanımı, yayın ve fikri mülkiyet alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi, akademik personel ve öğrenciler arasında bilgi ve deneyim paylaşımının teşvik edilmesi hedefleniyor. Ayrıca ortak bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi ve araştırma çıktılarının daha etkin biçimde değerlendirilmesi de iş birliğinin öncelikleri arasında yer alıyor.

Protokol kapsamında Atatürk Üniversitesi, BÖGEP projelerinin koordinasyonunu üstlenecek ve proje süreçlerinin ilerleyişine ilişkin altı aylık raporlar hazırlayacak. Taraflar, ortak araştırma projeleri geliştirerek Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve diğer uygun fon kaynaklarına başvuruda bulunabilecek. Proje başvurularının Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Süreç Yönetim Sistemi (BAPSİS) üzerinden yürütülmesi öngörülürken, her bir proje için görev, yetki, sorumluluk, fikri ve sınai mülkiyet haklarını düzenleyen ayrı bir ortaklık sözleşmesi yapılması kararlaştırıldı.

Hacımüftüoğlu: "Üniversiteler arası iş birliği, bilimsel gelişimin önemli bir gücüdür"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversiteler arasındaki iş birliklerinin araştırma kapasitesini geliştirmek, akademik birikimi paylaşmak ve bilimsel üretimi artırmak açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Hacımüftüoğlu, BÖGEP kapsamında atılan bu adımın iki üniversitenin akademik imkanlarını ortak hedefler doğrultusunda bir araya getireceğini ifade ederek, araştırma ve geliştirme odaklı çalışmaların sürdürülebilir iş birlikleriyle daha güçlü sonuçlar ortaya koyacağına inandığını dile getirdi.

Atatürk Üniversitesinin bilimsel üretimi, araştırma altyapısı ve üniversiteler arası iş birliklerini geliştirme hedefleri doğrultusunda imzalanan protokolün, her iki kurum için de verimli ve kalıcı sonuçlar doğurması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı