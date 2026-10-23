Nesine 3. Lig'de Adana Adaletgücüspor, Ejderoğlu Kırşehir'e 1-0 yenildi

Nesine 3. Lig'de Adana Adaletgücüspor, Ejderoğlu Kırşehir'e 1-0 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 3. Lig'in 8. haftası 3. Grup'ta oynanan tek karşılaşmayla başladı. Yeni Adana Stadı'nda Ejderoğlu Kırşehir Futbol'u konuk eden Adana Adaletgücüspor Sportif Faaliyetler, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Nesine 3. Lig'in 8'inci haftası, 3. Grup'ta oynanan tek karşılaşmayla başladı.
Haftanın açılışında Adana Adaletgücüspor Sportif Faaliyetler, Yeni Adana Stadı'nda Ejderoğlu Kırşehir Futbol'u konuk etti.
Müsabaka, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA