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Nesine 3. Lig'de Adana Adaletgücüspor, Ejderoğlu Kırşehir'e 1-0 yenildi

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Nesine 3. Lig'in 8. haftası 3. Grup'ta oynanan tek karşılaşmayla başladı. Yeni Adana Stadı'nda Ejderoğlu Kırşehir Futbol'u konuk eden Adana Adaletgücüspor Sportif Faaliyetler, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Nesine 3. Lig'in 8'inci haftası, 3. Grup'ta oynanan tek karşılaşmayla başladı.

Haftanın açılışında Adana Adaletgücüspor Sportif Faaliyetler, Yeni Adana Stadı'nda Ejderoğlu Kırşehir Futbol'u konuk etti.

Müsabaka, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA
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