Kırşehir'de tarlada tohum ekimi sırasında traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Kırşehir'de tarlada tohum ekimi sırasında traktör devrildi, sürücü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir merkezine bağlı Sıdıklı Kumarkaç köyünde tarlada tohum ekimi sırasında kontrolden çıkan traktör devrildi. Traktörün altından çıkarılan 33 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kırşehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kent merkezine bağlı Sıdıklı Kumarkaç köyünde tarlada tohum ekimi yapan Nazır Özkamalı'nın (33) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce traktörün altından çıkarılan sürücü Özkamalı, kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA