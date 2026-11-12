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Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

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Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı
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Kırşehir'de DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırşehir'de DEAŞ silahlı terör örgütü operasyonunda 1 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğüne yönelik bilgiler bulunan A.A. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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