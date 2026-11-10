Kırşehir Mucur'da çiftçi 45 dönümlük tarlaya traktörle 10 Kasım yazıp Anıtkabir çizdi

Kırşehir'in Mucur ilçesinde bir çiftçi, kendisine ait 45 dönümlük tarlaya traktörünün arkasına taktığı pulluk ile "10 Kasım" yazdı ve "Anıtkabir"i resmetti.

İlçede çiftçilik yapan Baki Kızıltepe, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılına özel çalışma yaptı.

Atatürk'ü saygıyla anan Kızıltepe, traktörünün pulluğuyla tarlasına "10 Kasım" yazdı, "Anıtkabir"i resmetti.

Çalışmayı dronla görüntüleyen Kızıltepe'nin sosyal medya hesabından paylaştığı video, çok sayıda beğeni aldı.

Baki Kızıltepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

" 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sevgimizi biraz farklı anlatmak istedik. 45 dönümlük alana 10 Kasım yazdık ve Anıtkabir'i çizdik. Bu çalışmanın hazırlığı ve uygulaması 4-5 saat sürdü. Biz toprağa sadece bir tarih yazmadık, bize emanet edilen bu vatanın kurucusuna duyduğumuz saygı ve minneti yazdık. Bazı insanlar aramızdan ayrılsalar da fikirleri, eserleri ve bıraktıkları izler asla unutulmaz."

Kaynak: AA