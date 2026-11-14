Kırşehir FK'ye şehir protokolüyle düzenlenen yemekte maddi destek çağrısı yapıldı

TFF 3. Lig'de mücadele eden Ejderoğlu Kırşehir FK'nın yöneticileri ve futbolcuları, şehir protokolüyle düzenlenen moral yemeğinde bir araya geldi.

Takıma moral vermek ve Kırşehir FK'ye yönelik desteği artırmak amacıyla gerçekleştirilen yemekte konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir FK'nin şehrin önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, takımın kendi dinamikleriyle ayakta kalmaya çalıştığını söyledi. Kırşehir FK'nin kurumsal desteği bulunmayan, şehrin kendi imkanlarıyla mücadelesini sürdüren bir takım olduğuna dikkat çeken Vali Demiryürek, "Kırşehir FK bu şehrin bir değeri. Kırşehir FK'den daha güçlü takımlar var. Ancak teknik ve idari kadronun yanı sıra doğru yönetim ilkeleriyle grubumuzda iyi bir durumdayız. Tribünlerin dolması lazım. Takımımız iyi bir hedefe doğru koşarken Kırşehirlilerin de takımına sahip çıkması gerekiyor" dedi.

Ejderoğlu Kırşehir FK Yöneticisi Çağatay Han Torun ise takımın şehirde yoğun ilgi gördüğünü ve başarılı bir ivme yakaladığını ifade etti. Ligde üst sıraları zorladıklarını belirten Torun, şehirde takımın performansından duyulan memnuniyetin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Takımın ciddi maddi desteğe ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Torun, "Bizlerin çok ciddi maddi desteklere ihtiyacı var. Desteğe ihtiyaç duyulduğunun farkındalığının şehirde oluşması gerekiyor. Şehirdeki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla daha güçlü bir sinerji oluşturmamız lazım. Gittiğimiz illerde şehrimizi en iyi şekilde temsil ediyoruz" diye konuştu.

Moral yemeği, takım yöneticileri, futbolcular ve şehir protokolünün sohbetiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı