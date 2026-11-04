YÖK Başkanı Özvar, 11 üniversite temsilcisiyle KOP toplantısına başkanlık etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Konya Ovası Projesi (KOP) Bölgesi Üniversiteler Birliği toplantısına başkanlık etti.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, toplantıya ev sahibi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi dahil 11 üniversitenin temsilcileri katıldı.

Toplantıda üniversiteler arasında stratejik işbirliklerinin geliştirilmesi, ortak bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve akademik üretkenliğin artırılması ele alındı.

Prof. Dr. Özvar, konuşmasında, dünyada üniversiteler arasındaki ittifakların giderek önem kazandığının altını çizerek, "birlikten güç doğar" anlayışıyla üniversiteler arası işbirliğini önemsediklerini ve teşvik ettiklerini belirtti.

Bu yapıların artık somut ve ortak hedefler etrafında şekillenmesi gerektiğini kaydeden Özvar, birlikteliğin stratejik bir anlam kazanması gerektiğini vurguladı.

Özvar, "Üniversitelerimiz artık kendi içinde de bir rekabet ortamına girmiş vaziyette. Ulusal düzeyde işbirlikleri kadar artık üniversitelerimiz birbirleriyle rekabet eder hale geldi. Hatta bu rekabet sınır ötesine geçerek kendi emsalleriyle yarışmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Rekabetin verimliliği artıracağını ve kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasına katkı sağlayacağını anlatan Özvar, üniversitelerin coğrafi yakınlıklarını, kültürel birlikteliklerini, benzerliklerini ve farklılıklarını dikkate alarak yeni işbirlikleri geliştirmeleri gerektiğini belirtti.

KOP üniversitelerinin proje bütçeleri ortak kullanıma açılsın önerisi

KOP Bölgesi Üniversiteler Birliğinin ortak akademik hedefler doğrultusunda hareket edebileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin akademik üretkenliğini artırmanın bu hedeflerin başında gelebileceğini ifade etti.

Akademik üretkenliğin ölçülebilir bir hedefe dönüştürülmesini öneren Özvar, "Üniversitelerimizin akademik üretkenliğini artırmak üzere bir birliktelik inşa edilebilir. Gelin akademik üretkenliği bu birliktelikte daha fazla yayın yapmakla ölçelim, ölçümüz bu olsun." ifadelerine yer verdi.

Üniversitelerin toplumsal katkı ve toplumsal etkiyi de ortak hedef olarak belirleyebileceğini kaydeden Özvar, daha fazla bilimsel yayın üretmek üzere üniversitelerin araştırma işbirliğine dayalı bir birliktelik kurmasının stratejik bir amaç taşıyacağını belirtti.

Üniversitelerin bilimsel araştırma kapasitelerini birleştirmesinin önemli fırsatlar sunacağını vurgulayan Özvar, KOP Bölgesi'ndeki üniversitelerin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) bütçelerini ortak kullanıma açmasını önerdi.

Prof. Dr. Özvar, KOP Bölgesi'nin tarımsal üretim açısından taşıdığı öneme dikkati çekerek, bölgedeki üniversitelerin ortak bilimsel araştırmalarını tarım alanına yoğunlaştırabileceğini bildirdi.

Üniversitelerin akademik birikimlerini, uzmanlıklarını ve araştırma kapasitelerini bir araya getirerek bölgenin tarımsal ihtiyaçlarına yönelik ortak projeler geliştirebileceğini ifade eden Özvar, üniversitelerin bulundukları coğrafyanın önceliklerini dikkate alarak hareket etmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA