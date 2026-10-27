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Kırşehir'de kepenkte sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Kırşehir'de kepenkte sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Haber Videosunu İzle
Kırşehir'de kepenkte sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
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Kırşehir'in Yenice Mahallesi'nde bir iş yerinin kepengi içine sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Akşam saatlerinde girdiği kepenkte gece boyunca mahsur kalan kedi, vatandaşların müdahalesinin yetersiz kalması üzerine çağrılan ekiplerce çıkarıldı.

Kırşehir'de bir iş yerinin kepengi içerisinde sıkışan Kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Kırşehir'in Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinin kepengi içerisinde mahsur kalan Kedi, çıkamayınca sesinden fark edildi. Kedinin akşam saatlerinde kepengin içerisine girdiğini belirten vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kediyi kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İş yeri sahibi Ali Aydın, kedinin akşam saatlerinden itibaren gece boyunca kepengin içerisinde kaldığını belirterek, "Kedi kepengin içerisinde kalmış ve çıkamıyordu. Kendimiz müdahale ettik ancak çıkartamadık. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verdik. Ekiplerin çalışmasıyla kedi kurtarıldı" dedi.

Alperen Şentürk adlı vatandaş ise kedinin akşam saatlerinde kepengin içerisine girdiğini ve çıkardığı seslerden fark edildiğini söyledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan kedi, mahsur kaldığı yerden çıkarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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