Kırşehir'de kıraathanede kumar oynayan 3 kişiye 34 bin 812 TL ceza kesildi

Kırşehir'de kıraathanede kumar oynayan 3 kişiye 34 bin 812 TL ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırşehir'de bir kıraathanede kumar oynandığı belirlenen 3 kişiye toplam 34 bin 812 TL idari para cezası kesildi. Emniyet ekiplerinin kumar oynanmasını önleme çalışması kapsamında yapılan denetimde cezalar Kabahatler Kanunu'na göre uygulandı.
Kırşehir'de bir kıraathanede kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine 3 kişiye toplam 34 bin 812 TL idari para cezası uygulandı.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kamu düzeninin sağlanması ve kumar oynanmasının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında bir kıraathanede yapılan kontrolde kumar oynandığı tespit edildi.
Yapılan denetimde kumar oynadığı belirlenen 3 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 34 bin 812 TL idari para cezası uygulandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı