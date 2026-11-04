Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kırşehir'de minibüste gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi, kişiye işlem başlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir'de minibüste gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi, kişiye işlem başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de kent girişinde durdurulan bir minibüste tamamı gümrük kaçağı 8 parfüm, 4 litre içki, 300 paket sigara ve 18 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili Irak uyruklu kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kırşehir'de bir minibüste gümrük kaçağı parfüm, içki, sigara ve tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent girişinde bir minibüs durduruldu.

Araçta yapılan aramada, tamamı gümrük kaçağı 8 parfüm, 4 litre içki, 300 paket sigara ve 18 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili Irak uyruklu O.R.Z. ile ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Demokratlardan zafer mesajı: Amerika geri döndü

Tarihe geçmeye hazırlanıyor! İlk mesajı: Amerika geri döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kentin kaderi ona bağlı! 'Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır' dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi

"Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
Kekova'daki 4 bin 700 yıllık batık Guinness'e girdi! Resmen dünyanın en eski batığı ilan edildi

Osmanlı batığı sandılar! 4 bin 700 yaşında çıktı, rekor kırdı
ABD'de 20 yıl sonra bir ilk! Trump, Bush’un kaderini yaşıyor

Tarih tekerrür etti! Trump’ın başına gelen 20 yıl önce de yaşanmıştı
ABD seçimleri altın yatırımcısına yaradı! Bir gecede tüm hesaplar değişti

Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti! Bu seviyeye dikkat
Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar kabusu yaşadı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece TRT'yi açanlar kabusu yaşadı

İstanbul'da sabah kabusu! Yoğunluk yüzde 89'a ulaştı

İstanbul'da sabah kabusu! Yoğunluk yüzde 89'a ulaştı
Evinde tabancayla vuruldu, 2 ağabeyi gözaltına alındı

Hastanede gözünü açan kadın, iki kişinin ismini verdi