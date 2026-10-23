Kırşehir'de 10,40 gram sentetik uyuşturucuyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Kırşehir'de 10,40 gram sentetik uyuşturucuyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda otomobilde ve sürücüsünün üzerinde yapılan aramada 10,40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan otomobilde ve sürücüsünün üzerinde yapılan aramada, 10,40 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA