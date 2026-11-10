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Kırşehir'de şehitler için 500 fidan dikildi

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Kırşehir'de şehitler için 500 fidan dikildi
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Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve il protokolü, şehitler için oluşturulan alana 500 fidan dikti.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve il protokolü, şehitler için oluşturulan alana 500 fidan dikti.

İl Emniyet Müdürlüğünün ev sahipliğinde "Şehitlerimiz için her bir fidan, geleceğimiz için bin nefes" sloganıyla, yeni hizmete kazandırılan atış ve eğitim alanında etkinlik düzenledi.

Vali Murat Sefa Demiryürek, İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü, il protokolü, şehit aileleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, emniyet personeli, Polis Meslek Yüksekokulu ve lise öğrencilerinin katılımıyla 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinlikle şehitlerin hatırasının yaşatılması, geleceğe nefes ve yarınlara umut olunması amaçlandı.

Kaynak: AA
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