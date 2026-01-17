İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 17-18 Ocak 2026 hafta sonu İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 17-18 Ocak 2026 günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde.. .

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

AVCILAR

Kesinti:

2026-01-16 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah NEHİR, ÖNDER sk bölgelerinde 16/01/2026 09:00:00 - 16/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

2026-01-16 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ADALET, DENİZKÖŞKLER, HÜRRİYET, SÜLÜN, İLKEM sk bölgelerinde 16/01/2026 09:00:00 - 16/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

2026-01-16 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, ASLI, DERYA, DÜNDAR, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FİLİZ, GÜL, IHLAMUR, KIŞLA, MİNE, OYA, SALKIM, SEREZLİ, TAVLA, TUNAY sk bölgelerinde 16/01/2026 09:00:00 - 16/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

2026-01-16 09:10:00 - 17:10:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Etkilenen Cadde / Sokak

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FIRIN, KITA, MENEKŞE, PINAR, ŞAMLI sk bölgelerinde 16/01/2026 09:10:00 - 16/01/2026 17:10:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

2026-01-17 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FIRIN, KITA, MENEKŞE, PINAR, ŞAMLI sk bölgelerinde 17/01/2026 09:00:00 - 17/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

2026-01-17 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, BEYOĞLU, CAMİ, KARADUT, KÖROĞLU, LALE, MEKTEP, YILDIRIM BEYAZIT, ÜMİT, İSTİKLAL sk bölgelerinde 17/01/2026 09:00:00 - 17/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

2026-01-16 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1548., 1549., 1550., 1551., 1552., 1553., 1554., 1556., 1557., 1558., 1559., 1560., 1562., BAĞCILAR ASFALTI, MEVLANA, ŞEHİT GÜNTAY POLAT sk bölgelerinde 16/01/2026 09:00:00 - 16/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-16 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1680., 1681., 1682., 1683., 1684., 1685., 1686., 1687., 1688., 1689., 1691., 1693., 1694., 1695., 1696., 1697., BAĞCILAR ASFALTI sk / YENİMAHALLE mah 1543., 1545., 1560., 1563., 1564., 1566., 1567., MEVLANA sk bölgelerinde 16/01/2026 09:00:00 - 16/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-16 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1608., 1611., 1628., 1629., 1630., 1631., 1632., 1633., 1670., 1671., 1672., 1673., 1675., 1676., 1677., 1678., 1679., 1680., 1681., 1682., 1683., 1684., 1700., BAĞCILAR ASFALTI, HALİDE EDİP ADIVAR, OSMANOĞLU sk bölgelerinde 16/01/2026 09:00:00 - 16/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-16 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 283., 292., 294., 296. sk bölgelerinde 16/01/2026 09:00:00 - 16/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-16 10:00:00 - 14:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 969., 970., 971., 972., 976., 977., 979., 983., BİRLİK, MEHMET AKİF sk bölgelerinde 16/01/2026 10:00:00 - 16/01/2026 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-17 09:00:00 - 12:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah MATBAACILAR 1., MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 13/01/2026 09:00:00 - 13/01/2026 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-17 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1373., 1374., 1378., FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 17/01/2026 09:00:00 - 17/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-17 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 116., 117., 121., 122., 123., 125., 127., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 143., 144., 145., 146., 147., 148., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 17/01/2026 09:00:00 - 17/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-17 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 282. sk bölgelerinde 17/01/2026 09:00:00 - 17/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-17 13:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 17/01/2026 13:00:00 - 17/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-16 08:00:00 - 12:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KARADENİZ, LALE 3 sk bölgelerinde 16/01/2026 08:00:00 - 16/01/2026 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-16 09:00:00 - 13:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah SIRAEVLER sk bölgelerinde 16/01/2026 09:00:00 - 16/01/2026 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-16 10:00:00 - 14:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah BOZKIR 1, CENGİZ TOPEL, DEREBOYU, DEREBOYU 1, ERENLER 1, ERLER, GÖKTAŞ, HİSAR 1, HİZAL, MAHMUTBEY 10., MAHMUTBEY 12., MAHMUTBEY 13., MAHMUTBEY 9., SARAY, YAKUT 2, ÇAYIRBAŞI, ÇAYIROVA, ÇİĞDEM 1, ÜNVER, ŞEHİT YARBAY CESUR sk bölgelerinde 16/01/2026 10:00:00 - 16/01/2026 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

1-17 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah TAŞKIN sk / YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, BARIŞ, DEĞİRMENBAHÇE, IHLAMUR 3, KAHRAMAN, KAVAK, MOLLA HÜSEYİN, ORUÇ REİS, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK, REMZİ ÖZKAYA, SANAYİ, SİTE 2, SİTELER, TÜRKGÜCÜ, ÇAVUŞ, ÇINAR, ÖKSÜZ sk / ÇOBANÇEŞME mah BAHADIR, BAĞDAT, ELMALI, FATİH, KANDİLLİ, KIMIZ, MANAVGAT, SANAYİ, TEPECİK sk bölgelerinde 17/01/2026 09:00:00 - 17/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-17 09:05:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah IHLAMUR 2, KELEBEK, LALE, MARTI, YILDIRIM BEYAZIT sk / ZAFER mah EFLATUN sk bölgelerinde 17/01/2026 09:05:00 - 17/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-17 10:00:00 - 18:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah AŞİYAN 1, BİLGE 1, CAN, CANAN 1, CANIM, FERAH, VADİ 1, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 17/01/2026 10:00:00 - 17/01/2026 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-17 10:00:00 - 20:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah FATİH 1 sk bölgelerinde 17/01/2026 10:00:00 - 17/01/2026 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

2026-01-16 08:00:00 - 15:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BİTİŞİK BAĞLAR ORTA sk / ŞENLİKKÖY mah KIR, KIRSERDAR, MAHİRLER, OTLUKBELİ, SAÇI sk bölgelerinde 16/01/2026 08:00:00 - 16/01/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-16 08:00:00 - 15:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 1. KISIM mah EKREM BEY, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, ZÜBEYDE HANIM sk / CEVİZLİK mah EBUZİYA, KARTOPU sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / ZEYTİNLİK mah BİLGİ, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, LAMİBEY, MABET, ODABAŞI, PANCAR, TAŞEVLER, ÖMER NACİ sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah G/54. sk bölgelerinde 16/01/2026 08:00:00 - 16/01/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-16 09:00:00 - 12:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 24., 24/4., 27/1., 27/4., 27/7., 27/7. ÇIKMAZ, 28/5., 65/3. sk bölgelerinde 16/01/2026 09:00:00 - 16/01/2026 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN sk bölgelerinde 16/01/2026 11:00:00 - 16/01/2026 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-17 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni TM Tesisi

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR mah sk bölgelerinde 17/01/2026 09:00:00 - 17/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

2026-01-16 09:10:00 - 17:10:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -KAVAKLI mah sk bölgelerinde 16/01/2026 09:10:00 - 16/01/2026 17:10:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-17 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah CAHİT SITKI TARANCI sk bölgelerinde 17/01/2026 09:00:00 - 17/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-17 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah BİRLİK, DEREBOYU sk bölgelerinde 17/01/2026 09:00:00 - 17/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-17 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ALİ ÇEBİ, CAHİT SITKI TARANCI sk bölgelerinde 17/01/2026 09:00:00 - 17/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

26-01-16 10:00:00 - 18:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah ABDÜLHAK HAMİT, BÜYÜK ŞİŞHANE, DOLAPDERE TAKSİM, IRMAK, KILBURNU, KÜÇÜK ŞİŞHANE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah HARBİYE ÇAYIRI, KUZUKULAĞI, NİZAMİYE, SAZLIDERE sk bölgelerinde 16/01/2026 10:00:00 - 16/01/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

2026-01-16 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KIZILCAALİ mah BAŞKOMUTAN ATATÜRK, GÜLFİDAN, GÜZÜN ÇIKMAZI, HALK , KARAKAYA, KARAKOÇAN ÇIKMAZI, KARBEYAZ ÇIKMAZI, KARINCA ÇIKMAZI, KASAP ÇIKMAZI, NURHAYAT ÇIKMAZI, ORKİDE, PAMUK, SAMET sk bölgelerinde 16/01/2026 09:00:00 - 16/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

026-01-17 09:00:00 - 14:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah AVŞAR, BAHAR, BAKIR, CEVDET BARIN, DAİRE, DİK, FETİH, HAN, KAYA, MEHTAP, OSMAN GÖZLER, OĞUZ, PİYALE, SİPER ÇIKMAZI, TOPUKLU, VEZİR FERHATPAŞA, YAMAÇ ÇIKMAZI, ŞEHİT NABİH ÖZKAN, ŞÜKÜR sk bölgelerinde 17/01/2026 09:00:00 - 17/01/2026 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-17 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce -FERHATPAŞA mah sk / MURATBEY MERKEZ mah sk bölgelerinde 17/01/2026 09:00:00 - 17/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-17 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-BELGRAT mah BİRİCİK, MERVE, MERYEM ÇIKMAZI, MESKEN, MESUT, MESİRE, METE, METEHAN, MEVLÜT, MEVSİM, MEŞALE ÇIKMAZI, MISIR, MISRA, MIZRAK, MİHRAÇ, SULTAN FATİH, SİMGE sk / HALLAÇLI mah METİN sk bölgelerinde 17/01/2026 09:00:00 - 17/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-17 12:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce -FERHATPAŞA mah sk / MURATBEY MERKEZ mah sk bölgelerinde 17/01/2026 12:00:00 - 17/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

026-01-17 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1031., 1042., 1043., 1044., 1045., 1048., 1049., 1050., 1051., 1052., 1056., 1057., 1058., AŞIK VEYSEL, HACI BAYRAM VELİ sk bölgelerinde 17/01/2026 09:00:00 - 17/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-17 09:00:00 - 15:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce -ORUÇ REİS mah sk bölgelerinde 17/01/2026 09:00:00 - 17/01/2026 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-17 14:00:00 - 19:30:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1135., 1136., BÜLBÜL sk / KEMER mah 900/1., 901., 903., 903/1., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 912., 913., 913/1., 914., 915., 916., 917., 927., 928., 928/1. ÇIKMAZ, 929. ÇIKMAZ, 930., 931., 932., 933., 935., 943., KEMER, ÇAĞLAYAN, ŞAHİNBEY sk bölgelerinde 17/01/2026 14:00:00 - 17/01/2026 19:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

2026-01-16 08:00:00 - 11:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1415., 1418., 1421., 1422., 1464., 1465., 1467., 1468., 1469., 1470., 1471., FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 16/01/2026 08:00:00 - 16/01/2026 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-16 08:30:00 - 11:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1711., 1715., 1720., 1729., 1736. sk bölgelerinde 16/01/2026 08:30:00 - 16/01/2026 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-16 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 16/01/2026 09:00:00 - 16/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-16 11:00:00 - 14:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1711., 1712., 1714., 1715., 1728. sk bölgelerinde 16/01/2026 11:00:00 - 16/01/2026 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-16 11:00:00 - 15:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1157., 1158., 1189., AHMET ARİF, BAĞLARÇEŞME sk bölgelerinde 16/01/2026 11:00:00 - 16/01/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-16 15:00:00 - 17:30:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah sk bölgelerinde 16/01/2026 15:00:00 - 16/01/2026 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-17 08:00:00 - 11:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1394., 1450. sk / ÖRNEK mah 1450., 1452., 1453., 1454., 1455., 1458., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah MALAZGİRT sk bölgelerinde 17/01/2026 08:00:00 - 17/01/2026 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-17 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah ŞEHİTLER sk / CUMHURİYET mah 1979., 1980., 1982. sk bölgelerinde 17/01/2026 09:00:00 - 17/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-17 10:00:00 - 12:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah sk bölgelerinde 17/01/2026 10:00:00 - 17/01/2026 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-17 11:00:00 - 15:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah ERZURUM KONGRE sk / TALATPAŞA mah FATİH SULTAN MEHMET sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk / ÖRNEK mah 1367., 1372., 1374., 1379., 1380., 1381., 1382., 1383., 1448., 1449., 1459., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 17/01/2026 11:00:00 - 17/01/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

1-16 10:00:00 - 18:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah CENGİZ TOPEL sk / EMNiYETTEPE mah 1.FİDAN, 1.NEYZEN, AVCI, BAKARA MERDİVENİ, DOĞAN, DÜZGÜN, GEMİCİ, KAHVECİ, KAMELYALI, KEVSER, KİTAPÇI, MEHMET AKİF ERSOY, MIZRAK, OK, SAMANYOLU, SARI ÇEŞME, YELKENCİ, ZENCEFİL sk / GÜZELTEPE mah 1.AVCI ÇIKMAZI, ATALAY, AVCI, BARIŞ, DAR, MEHMET AKİF ERSOY, PALMİYE AĞACI ÇIKMAZI, PİRİ REİS, TEVFİK FİKRET, YENAL, YENİ, YENİ DUVAR, ZORLU YOKUŞU, ÜÇEVLER ÜSTÜ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1623. sk bölgelerinde 16/01/2026 10:00:00 - 16/01/2026 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-16 14:00:00 - 19:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.NEŞELİ, BAKİ, DİKMEN, LATİFE, METİN, ORBAY, SEVİNCAN, ÇİĞDEM, ÜÇTEPE sk bölgelerinde 16/01/2026 14:00:00 - 16/01/2026 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-16 09:00:00 - 18:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ARI, ERCİYES, VURAL sk bölgelerinde 16/01/2026 09:00:00 - 16/01/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

026-01-17 09:00:00 - 16:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, MEŞE sk bölgelerinde 17/01/2026 09:00:00 - 17/01/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-17 10:00:00 - 18:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah CENGİZ TOPEL sk / EMNiYETTEPE mah 1.FİDAN, 1.NEYZEN, AVCI, BAKARA MERDİVENİ, DOĞAN, DÜZGÜN, GEMİCİ, KAHVECİ, KAMELYALI, KEVSER, KİTAPÇI, MEHMET AKİF ERSOY, MIZRAK, OK, SAMANYOLU, SARI ÇEŞME, YELKENCİ, ZENCEFİL sk / GÜZELTEPE mah 1.AVCI ÇIKMAZI, ATALAY, AVCI, BARIŞ, DAR, MEHMET AKİF ERSOY, PALMİYE AĞACI ÇIKMAZI, PİRİ REİS, TEVFİK FİKRET, YENAL, YENİ, YENİ DUVAR, ZORLU YOKUŞU, ÜÇEVLER ÜSTÜ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1623. sk bölgelerinde 17/01/2026 10:00:00 - 17/01/2026 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

16 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SÜMBÜL EFENDİ mah ALPER, AĞA ÇAYIRI, AĞAÇKAKAN, DERVİŞ MEHMET, ESKİ FISTIKLI, ESKİ SARAYÖNÜ, HACI EVHADDİN, HACI HAMZA MEKTEBİ, HACI HAMZA MEKTEBİ ARALIĞI, HACI KADIN, HACI PİRİ, KADIN NİNE, KOÇDİBEK, KÜÇÜK EFENDİ, MERDİVENLİ ÇEŞME, SAATÇİ ÇIKMAZI, SAKA, İSKENDER ÇELEBİ CAMİİ sk / SİLİVRİKAPI mah ALAY İMAMI, AĞA ÇAYIRI, BEYÇAYIRI, BURHANBEY, ESKİ CAMİ, HANCI KARAGÖZ, HİSARALTI 1., KARAKULAK, MEŞELİ MESCİT, SERDENGEÇTİ, SÜLEYMAN ÇORLU, VİDİN, YEDİ ŞEHİTLER, YENİ ÇEŞME, YENİ ÇEŞME 2. ÇIKMAZI, ÇAĞLAYAN, ÖNAL, İBRAHİMPAŞA TÜRBESİ, İLK MEKTEP, İMAM MEHMET sk bölgelerinde 16/01/2026 09:00:00 - 16/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-16 15:00:00 - 18:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BİNBİRDİREK mah KATİP SİNAN sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah KATİP SİNAN CAMİİ sk bölgelerinde 16/01/2026 15:00:00 - 16/01/2026 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-16 23:30:00 - 07:30:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah FEVZİPAŞA sk / ALİ KUŞÇU mah YUSUF ZİYAPAŞA sk / ATİKALİ mah FEVZİPAŞA sk bölgelerinde 16/01/2026 23:30:00 - 17/01/2026 07:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-17 09:00:00 - 16:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah AHMET ŞUAYİP, BÜYÜK REŞİTPAŞA, HARİKZEDELER, ORDU, VİDİNLİ TEVFİKPAŞA, ZEYNEP KAMİL sk bölgelerinde 17/01/2026 09:00:00 - 17/01/2026 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

026-01-16 10:00:00 - 18:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah YILDIZ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 100., 136., 70., 71., 72., 74., 75., 76., 77., 78., 79., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 16/01/2026 10:00:00 - 16/01/2026 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-17 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 304., 305., 306., 307. sk bölgelerinde 17/01/2026 09:00:00 - 17/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

026-01-16 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah KIŞLA, MESLEK, YOLCU, ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk bölgelerinde 16/01/2026 09:00:00 - 16/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-16 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah GEÇİT, KAYMAKÇI, KAYNAK, KIŞLA, MADALYA, MEHMETÇİK, MERA, MERHALE, MESLEK, SARDUNYA, YOLCU, İMECE, İNCE, ŞEBBOY sk bölgelerinde 16/01/2026 09:00:00 - 16/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-16 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DUMLUPINAR, GEÇİT, KAYNAK, MANOLYA, SEMİZ, TATLISU, YETKİN, YEŞİLOVA, YÖNETİCİ, ÇİNÇİNDERE, İMECE sk bölgelerinde 16/01/2026 09:00:00 - 16/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-16 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah CEVİZ, FATİH, YÜKSEL sk bölgelerinde 16/01/2026 09:00:00 - 16/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-16 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah CAMLI, DERYA 1, HASTANE, KUMRULU 1, MAHMUTBEY, MEŞE 1, SANCAKTAR, ŞAHİNBEY sk / ŞİRİNEVLER mah CAMCI, GAMSIZ, GAZİLER, HASTANE, MAHMUTBEY sk bölgelerinde 16/01/2026 09:00:00 - 16/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-16 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah PINARLI sk / SİYAVUŞPAŞA mah AY ÇIKMAZI, CEVİZLİK, EMEK, KARANFİL, KRİZANTEM, KÜÇÜK ÇINAR, MUSTAFA KEMALPAŞA, PINAR, YAPRAK, YAPRAK ÇIKMAZI, ZEYTİNLİK, ÇAVUŞPAŞA, ÇAĞLAYAN, ÇEŞME, ŞEHİT HÜSEYİN UZUNAL sk / ŞİRİNEVLER mah BARBAROS, BENTLER, CENGİZ TOPEL, SARNIÇ, ÇEŞME sk bölgelerinde 16/01/2026 09:00:00 - 16/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

026-01-17 08:00:00 - 13:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah CAMLI, DERYA 1, HASTANE, KUMRULU 1, MAHMUTBEY, MEŞE 1, SANCAKTAR, ŞAHİNBEY sk / ŞİRİNEVLER mah CAMCI, GAMSIZ, GAZİLER, HASTANE, MAHMUTBEY sk bölgelerinde 17/01/2026 08:00:00 - 17/01/2026 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-17 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah MUSTAFA KEMALPAŞA, SERAY sk bölgelerinde 17/01/2026 09:00:00 - 17/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-17 10:00:00 - 14:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AYVALI, ÇINARLI sk bölgelerinde 17/01/2026 10:00:00 - 17/01/2026 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-17 10:00:00 - 16:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GÜRBÜZ, GÜVENÇ, KALE, ÖZNUR, ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk bölgelerinde 17/01/2026 10:00:00 - 17/01/2026 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-17 11:00:00 - 16:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah POSTA, ÇELİKTÜRK sk bölgelerinde 17/01/2026 11:00:00 - 17/01/2026 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-17 12:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah MAHMUT ARDIÇ sk / SİYAVUŞPAŞA mah AKASYA, HANIMELİ 1, HERCAİ, KANA, KARANFİL, KASIMPATI, KRİZANTEM, KÜÇÜK ÇINAR, LEYLAK, MAHMUT ARDIÇ, MANOLYA, MUSTAFA KEMALPAŞA, ORKİDE 2, SÜMBÜL 1, SİYAVUŞPAŞA, ULUBATLI HASAN, YAPRAK, YONCA, ÇAMLIK, ÇAVDAR, ŞEBBOY sk bölgelerinde 17/01/2026 12:00:00 - 17/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah ATATÜRK, AYDINLAR, BEYZADE, BOZKIR, DEKAN, DUMAN, TAŞÇI, TORUN sk / YEŞİLCE mah ALINTERİ, ATATÜRK, AYDINLAR, BARBAROS, BASRİ, BAĞDAŞ, BAĞIŞ, DADAŞ, DAL, DALGIN, DAMAR, DAMLA, DAYANIKLI, DEFİLE, DEFİNE, DEKAN, DESTEK, DEĞİRMEN, DOĞUŞ, DUYAR, DUYAR ÇIKMAZI, DUYGU, DİK, DİLBER, DİLŞAT, DİRAYET, DİZGİ, FİZAN, HALİL RAHMAN, HÜLYA, KAĞITHANE BARBAROS, KEMALİYE, RAMİ ÇIKMAZI, RÜYA, SAKARYA, SEÇİLMİŞ, SÖNMEZAY, TAŞÇI, YASİN, YUNUS EMRE, ÇELEBİHAN, ÖMÜR, İNCEYOL, İRADE, İRADE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 16/01/2026 09:00:00 - 16/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

2026-01-16 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah BÜLBÜL sk bölgelerinde 16/01/2026 09:00:00 - 16/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-16 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 330., İKİTELLİ sk bölgelerinde 16/01/2026 09:00:00 - 16/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-16 10:00:00 - 18:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 16/01/2026 10:00:00 - 16/01/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-16 10:00:00 - 18:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk / HALKALI MERKEZ mah sk bölgelerinde 16/01/2026 10:00:00 - 16/01/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-16 10:00:00 - 18:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 233., 235. sk bölgelerinde 16/01/2026 10:00:00 - 16/01/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-17 10:00:00 - 13:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 221. sk bölgelerinde 17/01/2026 10:00:00 - 17/01/2026 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

026-01-16 09:00:00 - 18:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah AKARÇEŞME ÇIKMAZI, BALABANDERE, BATI, BOSTAN GÜL, BUDAK, DIŞBUDAK, DOST, ELMA, EREN, GÜLPINAR, GÜRSU ÇIKMAZI, HALK, HÜRMET, HİLAL, ILGAZ, KADER, KARAGÜL, KEKLİK, KELEBEK, KERVAN, KESKİN ÇIKMAZI, MAZI, NAR, SANDAL ÇIKMAZI, SANTRAL ÇIKMAZI, SINIR ÇIKMAZI, TARİH, TÜKENMEZ, TÜNEL, YOSUN, İLGİLİ, İNCİ sk bölgelerinde 16/01/2026 09:00:00 - 16/01/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-16 09:00:00 - 18:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah ADİL, BALABANDERE, BATI, DUT, FİDE, FİKRİ, HİLAL, ILGIN, KARAGÜL, KARTOPU ÇIKMAZI, KEKLİK, KERVAN, KISMET AĞACI, MUHTAR ŞABAN ÇIKMAZI, NEHİR, NİSAN, SAHİL ÇAMI, SEDİR, SUSAM, TURGUT REİS, ÇAMLIBEL, İNCİR, İĞDE sk / USKUMRUKÖY mah ARIKÖY İĞDE, HAZİRAN sk bölgelerinde 16/01/2026 09:00:00 - 16/01/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-16 09:00:00 - 18:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah AKYOL, AKŞEMSETTİN, ASIR, BAHADIR, DIŞBUDAK, EZEL, FENER ÇİÇEĞİ , FİKRİ, KARAYEMİŞ, KELEBEK, KERVAN, KESKİN ÇIKMAZI, KIRAÇ, KISMET AĞACI, SALKIM, SAMYELİ, SEDİR, SÖNMEZ, TARİH, TÜKENMEZ, TÜNEL, YOSUN, ÇAMLIBEL, İNCİ, İNCİR sk / USKUMRUKÖY mah ARIKÖY DİŞBUDAK, HAZİRAN sk bölgelerinde 16/01/2026 09:00:00 - 16/01/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-16 10:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

2026-01-17 09:00:00 - 18:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah BAHÇEKÖY, MURAT PAŞA ÇIKMAZI sk / PTT EVLERİ mah BAHÇEKÖY, BEGÜM ÇIKMAZI sk / ÇAYIRBAŞI mah CAMİİ ŞERİF, ÇEŞMELER sk bölgelerinde 17/01/2026 09:00:00 - 17/01/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-17 10:00:00 - 18:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah ANAFARTALAR, BALTALİMANI ÇAYIR, GAMZE, GELİNCİKLER, GÜLYOLU, GÜRBEN, HAVZA, HAYAL ÇIKMAZI, KIRÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, KORU ÜSTÜ, TAŞLIBAYIR, TEMİZ ÇIKMAZI, UYGAR, YETKİN, ŞEHİT SIRRI KALELİ sk bölgelerinde 17/01/2026 10:00:00 - 17/01/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-17 10:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah BEYAZITLI ÇIKMAZI, BEYREK, GÜMÜŞ, GÜNER, GÜZELCE ALİPAŞA , HARUN, KARANFİL DALI ÇIKMAZI, NURİ PAŞA, PASİNLER, TAHİR, VAKIFLAR ÇIKMAZI, YENİÇERİLİLER ÇIKMAZI, YUNUS, ZEMBİL ÇIKMAZI sk bölgelerinde 17/01/2026 10:00:00 - 17/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ALTINORDU, HALİM, HARUN, HATIRA, KARADENİZ, İMREN sk bölgelerinde 16/01/2026 10:00:00 - 16/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-16 10:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah GÜNER, GÜZELCE ALİPAŞA , NURİ PAŞA, PASİNLER sk bölgelerinde 16/01/2026 10:00:00 - 16/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

6-01-16 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKALIN, ATAÇ, DEMİRBİLEK, DUYAR, GÜNTEKİN, GÜVENLER, GİRAY, HAKDEMİR, KALAYCI, KARADUMAN, KİRİŞHANE, ORTAKLAR, ORTAOBA, PEKGÖZ, RUMUZ, SEZGİ, TEVFİK FİKRET, TÜFEKÇİ, YALIKÖY, ÖZDAĞ, ÜRETKEN sk bölgelerinde 16/01/2026 09:00:00 - 16/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-16 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEKİRLİ mah AKINCIK, AYVAZ, BAHÇEDERE, CAMİ KUYUSU, GECEKUŞU, KURU, SEVER, TALİP ÇIKMAZI, TERSANE, UMUÇ, ÇAKILLI, ÇAKIRBEY ÇIKMAZI, ÇATALCA, İNCİRLİ sk bölgelerinde 16/01/2026 09:00:00 - 16/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-16 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ÇERKEZKÖY sk bölgelerinde 16/01/2026 09:00:00 - 16/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-16 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AYDINCIK, BAYRAMÖREN, BOZYAZI, BÜYÜKYALI, DERİNCE, DİLOVASI, EMİRSULTAN, ERTUĞRULGAZİ, GÖLCÜK, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, MEMDUHOĞLU, SAMANDAĞ, SİLİFKE sk bölgelerinde 16/01/2026 09:00:00 - 16/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-16 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah BAKANLAR, CENGİZHAN, CÖMERTTÜRK, HALAT, KABİL, SOKULLU, TOKSÖZ, İLKADIM, İNCESU sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah BAYRAKTAR, DOĞA, DÜZYOL, DİRLİK ÇIKMAZI, TEPE ÇAYIR, ÇATALCA sk bölgelerinde 16/01/2026 09:00:00 - 16/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-17 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah TEMAŞA, ÇERKEZKÖY sk bölgelerinde 17/01/2026 09:00:00 - 17/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-17 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AYDINCIK, BAYRAMÖREN, BOZYAZI, BÜYÜKYALI, DERİNCE, DİLOVASI, EMİRSULTAN, ERTUĞRULGAZİ, GÖLCÜK, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, MEMDUHOĞLU, SAMANDAĞ, SİLİFKE sk bölgelerinde 17/01/2026 09:00:00 - 17/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

2026-01-16 10:00:00 - 15:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -ESENTEPE mah sk bölgelerinde 16/01/2026 10:00:00 - 16/01/2026 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

1-16 09:00:00 - 18:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1338. sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1272/1., 1272/2., 1279/1., 1285., 1427., 1427/1., 1427/2., 1428., 1428/2., 1429., 1429/1., 1429/2., 1430., 1430/1., 1431., 1431/1., 1432., 1433., 1434., 1435., 1436., 1437., 1468., 1469., 1470., 1471., 1472., 1473., 1474., 1475., 1476., 1476/1., 1476/2., 1476/3., 1477., 1478., 1478/1., 1479., 1479/1., 1480., 1481., 1481/1., 1482., 1482/1., KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 16/01/2026 09:00:00 - 16/01/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-16 09:00:00 - 18:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1335., 1336., FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1272., 1273., 1274., 1275., 1275/1., 1276., 1279., 1280., 1280/1., 1280/2., 1289., 1293/1., 1293/3., 1294., 1295., 1296., 1297., 1298., 1299., 1300., 1300/1., FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ sk bölgelerinde 16/01/2026 09:00:00 - 16/01/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-16 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce -SULTANÇİFTLİĞİ mah sk bölgelerinde 16/01/2026 09:00:00 - 16/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-16 10:00:00 - 18:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2276., 2289., N, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 16/01/2026 10:00:00 - 16/01/2026 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-16 10:00:00 - 18:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2099., 2100., 2101., 2102., 2103., 2104., 2105., 2108., 2109., 2147., MUHSİN YAZICIOĞLU sk / UĞUR MUMCU mah 2111., I sk bölgelerinde 16/01/2026 10:00:00 - 16/01/2026 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

-01-16 08:00:00 - 15:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah ALLALE, BANYOLAR, BEYAZ ZAMBAK, HUBAN, KIRMIZI ŞEBBOY, MOR SÜMBÜL, MUHASEBECİ, NİYAZİ BEY, İSKELE, İSTANBUL sk / SAKIZAĞACI mah BERRİN ÇİNİ, MUHARRİR AHMET RASİM, İSKELE, İSTANBUL, ŞİNASİ GÜRÜNLÜ sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ, HUBAN, MEKTEP ARKASI, REYHAN, İSTANBUL sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, GÜVERCİN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah G/43. sk / NURİPAŞA mah SEBAHATTİN ZEREN sk bölgelerinde 16/01/2026 08:00:00 - 16/01/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-16 09:00:00 - 16:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ASKERİ FIRIN ÇIKMAZ, DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, DOKUMACILAR SİTESİ sk bölgelerinde 16/01/2026 09:00:00 - 16/01/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

