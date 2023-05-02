Gaziemir Haberleri - Gaziemir Haber - Haberler

Gaziemir Haberleri
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CHP'Lİ SALICI BU SEÇİM OTORİTER REJİM İSTEYENLERLE DEMOKRASİ İSTEYENLER ARASINDA BİR SEÇİMDİR
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: 'Bu seçim bir siyasi partinin meselesi olmaktan çıktı, memleket meselesi haline geldi'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı: Bu seçim normal bir seçim değil, memleket meselesi haline geldi
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren sanığa verilen ceza yeniden belirlendi
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin İzmir mitinginde konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masa tepkisi: "Bizzat kendilerinin 'kumar masası' dedikleri masa, rulet masası çıktı"
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Çernobil Faciasının 37. Yılında 'İzmir'in Çernobil'ine Dikkat Çekti: "Nükleer Atıkların Temizlenmesi, CHP...
İzmir 1. bölge ilçeleri! İzmir 1. bölge neresi? İzmir 1. seçim bölgesi ilçeleri hangileri?
Ysk'nın Gümrük Kapılarında Oy Kullanma İşlemine İlişkin Kararı Resmi Gazete'de Yayınlandı
Olaylı derbide işaret fişeğini ateşleyen sanık: Bir anda elimden kaydı, ben de anlamadım
Az önce deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Son Dakika AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
İzmir'de deprem devam edecek mi? İzmir'de artçı deprem olacak mı? 5 Şubat Pazartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu! CHP'li belediye başkanına hapis cezası ve siyasi yasak
2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Aziz Kocaoğlu kimdir? Siyasetçi Aziz Kocaoğlu hayatı ve biyografisi
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