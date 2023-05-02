Gaziemir Haberleri - Gaziemir Haber - Haberler

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Gaziemir Haberleri

Gaziemir haber, Gaziemir son dakika haberleri ve gelişmeleri.

CHP'Lİ SALICI BU SEÇİM OTORİTER REJİM İSTEYENLERLE DEMOKRASİ İSTEYENLER ARASINDA BİR SEÇİMDİR

CHP'Lİ SALICI BU SEÇİM OTORİTER REJİM İSTEYENLERLE DEMOKRASİ İSTEYENLER ARASINDA BİR SEÇİMDİR

Gaziemir - 02.05.2023
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: 'Bu seçim bir siyasi partinin meselesi olmaktan çıktı, memleket meselesi haline geldi'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: 'Bu seçim bir siyasi partinin meselesi olmaktan çıktı, memleket meselesi haline geldi'

Gaziemir - 02.05.2023
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı: Bu seçim normal bir seçim değil, memleket meselesi haline geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı: Bu seçim normal bir seçim değil, memleket meselesi haline geldi

Gaziemir - 02.05.2023
Bakanlar Varank ve Kasapoğlu, İzmir'de galericilerle bir araya geldi

Bakanlar Varank ve Kasapoğlu, İzmir'de galericilerle bir araya geldi

Gaziemir - 02.05.2023
GÜNDEM ÖZETİ / 2 Mayıs 2023

GÜNDEM ÖZETİ / 2 Mayıs 2023

Gaziemir - 01.05.2023
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, İzmir'de esnafı ziyaret etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, İzmir'de esnafı ziyaret etti

Gaziemir - 01.05.2023
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren sanığa verilen ceza yeniden belirlendi

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren sanığa verilen ceza yeniden belirlendi

Gaziemir - 30.04.2023
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası

Gaziemir - 30.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masa tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masa tepkisi

Gaziemir - 29.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masa tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masa tepkisi

Gaziemir - 29.04.2023
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin İzmir mitinginde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin İzmir mitinginde konuştu: (3)

Gaziemir - 29.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masa tepkisi: 'Bizzat kendilerinin 'kumar masası' dedikleri masa, rulet masası çıktı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masa tepkisi: "Bizzat kendilerinin 'kumar masası' dedikleri masa, rulet masası çıktı"

Gaziemir - 29.04.2023
AK Partili İnan'dan CHP'li Büyükşehir ve Ödemiş Belediyesine sert eleştiri

AK Partili İnan'dan CHP'li Büyükşehir ve Ödemiş Belediyesine sert eleştiri

Gaziemir - 29.04.2023
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Çernobil Faciasının 37. Yılında 'İzmir'in Çernobil'ine Dikkat Çekti: 'Nükleer Atıkların Temizlenmesi, CHP...

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Çernobil Faciasının 37. Yılında 'İzmir'in Çernobil'ine Dikkat Çekti: "Nükleer Atıkların Temizlenmesi, CHP...

Gaziemir - 26.04.2023

CHP'Lİ SALICI BU SEÇİM OTORİTER REJİM İSTEYENLERLE DEMOKRASİ İSTEYENLER ARASINDA BİR SEÇİMDİR
İzmir'de Sokak Sanatçıları İçin Yeni Düzenleme

İzmir'de Sokak Sanatçıları İçin Yeni Düzenleme

Gaziemir - 23.04.2023
Sokak ortasında öldürülen Serkan toprağa verildi

Sokak ortasında öldürülen Serkan toprağa verildi

Gaziemir - 22.04.2023
Anaokulu öğrencilerinden afet bölgesindeki akranları için bayram hediyesi

Anaokulu öğrencilerinden afet bölgesindeki akranları için bayram hediyesi

Gaziemir - 18.04.2023
İzmir 1. bölge ilçeleri! İzmir 1. bölge neresi? İzmir 1. seçim bölgesi ilçeleri hangileri?

İzmir 1. bölge ilçeleri! İzmir 1. bölge neresi? İzmir 1. seçim bölgesi ilçeleri hangileri?

Gaziemir - 17.04.2023
İzmir'de tefecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'de tefecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Gaziemir - 14.04.2023
İzmir polisinden tefeci operasyonu: 3 tutuklama

İzmir polisinden tefeci operasyonu: 3 tutuklama

Gaziemir - 14.04.2023
Ali Öztunç: 30 gün sonra Millet İttifakı iktidara gelecek

Ali Öztunç: 30 gün sonra Millet İttifakı iktidara gelecek

Gaziemir - 12.04.2023
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 4 Yılda 18 Milyar Liranın Üzerinde Yatırım

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 4 Yılda 18 Milyar Liranın Üzerinde Yatırım

Gaziemir - 09.04.2023
İzmir'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kızdan biri öldü

İzmir'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kızdan biri öldü

Gaziemir - 28.03.2023
Motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki genç kız kazada yaşamını yitirdi

Motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki genç kız kazada yaşamını yitirdi

Gaziemir - 28.03.2023
Çalıştığı fabrikada 3'üncü katından düşen Aleyna hayatını kaybetti

Çalıştığı fabrikada 3'üncü katından düşen Aleyna hayatını kaybetti

Gaziemir - 25.03.2023
22 yaşındaki genç kız, iş kazasında hayatını kaybetti

22 yaşındaki genç kız, iş kazasında hayatını kaybetti

Gaziemir - 25.03.2023
Ysk'nın Gümrük Kapılarında Oy Kullanma İşlemine İlişkin Kararı Resmi Gazete'de Yayınlandı

Ysk'nın Gümrük Kapılarında Oy Kullanma İşlemine İlişkin Kararı Resmi Gazete'de Yayınlandı

Gaziemir - 19.03.2023
Olaylı derbide işaret fişeğini ateşleyen sanık: Bir anda elimden kaydı, ben de anlamadım

Olaylı derbide işaret fişeğini ateşleyen sanık: Bir anda elimden kaydı, ben de anlamadım

Gaziemir - 14.03.2023
Restorandaki yemek sonrası ölen Ece'nin annesinin de sol memesi alındı

Restorandaki yemek sonrası ölen Ece'nin annesinin de sol memesi alındı

Gaziemir - 13.03.2023
İzmir'de metruk evin çökmesi sonucu otomobilde hasar oluştu

İzmir'de metruk evin çökmesi sonucu otomobilde hasar oluştu

Gaziemir - 12.03.2023
İzmir'de metruk bina bir aracın üstüne çöktü

İzmir'de metruk bina bir aracın üstüne çöktü

Gaziemir - 12.03.2023
İZMİR KİTAP FUARI, 25'İNCİ KEZ KAPILARINI AÇTI

İZMİR KİTAP FUARI, 25'İNCİ KEZ KAPILARINI AÇTI

Gaziemir - 11.03.2023
Hayvanseverlerden Gaziemir Belediyesinde protesto

Hayvanseverlerden Gaziemir Belediyesinde protesto

Gaziemir - 04.03.2023
Şehidin cenazesinde tabuta sarılan 4 çocuğun feryadı yürek dağladı

Şehidin cenazesinde tabuta sarılan 4 çocuğun feryadı yürek dağladı

Gaziemir - 22.02.2023
İzmir'de amca-yeğen arasında miras kavgası: 1 ölü

İzmir'de amca-yeğen arasında miras kavgası: 1 ölü

Gaziemir - 21.02.2023
'Miras' nedeniyle tartıştığı amcasını tüfekle öldürdü

'Miras' nedeniyle tartıştığı amcasını tüfekle öldürdü

Gaziemir - 21.02.2023
Trafik kazasında ağır yaralanan uzman çavuş şehit oldu

Trafik kazasında ağır yaralanan uzman çavuş şehit oldu

Gaziemir - 21.02.2023
Karabağlar'ın İlk Belediye Başkanı Sıtkı Kürüm Son Yolculuğuna Uğurlandı

Karabağlar'ın İlk Belediye Başkanı Sıtkı Kürüm Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gaziemir - 17.02.2023
İzmirli astsubayın enkazdan cansız bedeni çıktı

İzmirli astsubayın enkazdan cansız bedeni çıktı

Gaziemir - 11.02.2023
Eski Gaziemir Belediye Başkanı Yüksel'in 2 oğlu, otomobilde ölü bulundu

Eski Gaziemir Belediye Başkanı Yüksel'in 2 oğlu, otomobilde ölü bulundu

Gaziemir - 09.02.2023
DEPREMZEDELER İÇİN KAN BAĞIŞINDA BULUNMAYA KOŞTULAR

DEPREMZEDELER İÇİN KAN BAĞIŞINDA BULUNMAYA KOŞTULAR

Gaziemir - 06.02.2023
Az önce deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Son Dakika AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Az önce deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Son Dakika AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Gaziemir - 05.02.2023
İzmir'de deprem devam edecek mi? İzmir'de artçı deprem olacak mı? 5 Şubat Pazartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

İzmir'de deprem devam edecek mi? İzmir'de artçı deprem olacak mı? 5 Şubat Pazartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Gaziemir - 05.02.2023
2 kişinin öldüğü arazi kavgasında istenen cezalar belli oldu

2 kişinin öldüğü arazi kavgasında istenen cezalar belli oldu

Gaziemir - 24.01.2023
İzmir'de silah ticareti yapan şüpheli yakalandı

İzmir'de silah ticareti yapan şüpheli yakalandı

Gaziemir - 22.01.2023
Kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştüren şüpheli gözaltına alındı

Kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştüren şüpheli gözaltına alındı

Gaziemir - 22.01.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu! CHP'li belediye başkanına hapis cezası ve siyasi yasak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu! CHP'li belediye başkanına hapis cezası ve siyasi yasak

Gaziemir - 05.01.2023
2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Aziz Kocaoğlu kimdir? Siyasetçi Aziz Kocaoğlu hayatı ve biyografisi

2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Aziz Kocaoğlu kimdir? Siyasetçi Aziz Kocaoğlu hayatı ve biyografisi

Gaziemir - 28.12.2022
Sahte alkol üreten baba ve 2 oğlu yakalandı

Sahte alkol üreten baba ve 2 oğlu yakalandı

Gaziemir - 21.12.2022
İZBAN sefer saatleri neler? Durak İsimleri, Sefer Saatleri neler?

İZBAN sefer saatleri neler? Durak İsimleri, Sefer Saatleri neler?

Gaziemir - 01.12.2022

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