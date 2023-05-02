Gaziemir Haberleri - Gaziemir Haber - Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: 'Bu seçim bir siyasi partinin meselesi olmaktan çıktı, memleket meselesi haline geldi'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı: Bu seçim normal bir seçim değil, memleket meselesi haline geldi

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