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Gaziemir'de Sentetik Ecza Operasyonu: 9 Bin 184 Hap Ele Geçirildi

Gaziemir'de Sentetik Ecza Operasyonu: 9 Bin 184 Hap Ele Geçirildi
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İzmir Gaziemir'de polis, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli O.G.'nin evine ve deposuna eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda evde 966, depoda 8 bin 218 olmak üzere toplam 9 bin 184 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, polisin ev ve depoya düzenlediği operasyonda 9 bin 184 sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen şüpheli O.G.'nin uyuşturucu maddeleri sakladığı ikamet ile depo adresi belirlendi. Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda; şüphelinin evinde 966, depoda ise 8 bin 218 sentetik ecza olmak üzere toplam 9 bin 184 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan O.G., işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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