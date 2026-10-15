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İzmir Gaziemir'de FETÖ/PDY operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir'in Gaziemir ilçesinde polis ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçunu işlediği belirlenen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde polis ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçunu işlediği belirlenen şüpheli A.Ş.'nin adresini tespit etti. Ekipler dün saat 06.30 sıralarında Gaziemir ilçesindeki adrese operasyon düzenledi. Şüpheli A.Ş. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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