İzmir'de iş yerine uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde düzenlenen operasyonda 105 bin 270 sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında Emrez Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon yaptı. Yapılan aramalarda 105 bin 270 adet sentetik ecza hap ile 1 adet hassas terazi bulundu. Operasyon kapsamında Ç.B., R.Y., Y.T., S.Y., H.H., Y.M.G. ve H.H. isimli 7 kişi gözaltına alındı. - İZMİR

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

