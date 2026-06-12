İzmir su kesintisi! İZSU 12-13 Haziran İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 12 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 12 Haziran İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bayraklı

Alpaslan ve Cengizhan mahallelerinde, ana boru arızası nedeniyle 12 Haziran 2026 tarihinde saat 16.51 ile 18.51 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Arıza, 1615/8 Sokak 20 numara önünde meydana gelmiştir.

Bergama

Fatih ve Maltepe mahallelerinde, ana boru arızası nedeniyle 11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.40 ile 11.40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Bornova

Evka 3 Mahallesi’nde, Osman Kibar Caddesi üzerinde meydana gelen branşman arızası nedeniyle 12 Haziran 2026 tarihinde saat 17.45 ile 18.45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Erzene ve Evka 3 mahallelerinde, vana arızası nedeniyle 11 Haziran 2026 tarihinde saat 18.10 ile 19.10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanmıştır. Arıza, Evka 3 Mahallesi 113/25 Sokak’ta meydana gelmiş olup bölge vanası kapatılmıştır.

Gaziemir

Atatürk, Fatih, Hürriyet ve Menderes mahallelerinde, 1004/1 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 12 Haziran 2026 tarihinde saat 15.25 ile 21.00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Menderes

Gümüldür İnönü Mahallesi’nde, branşman arızası nedeniyle 12 Haziran 2026 tarihinde saat 16.55 ile 18.55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 6112 Sokak ve çevresini etkilemektedir.

Menemen

Değirmendere, Emiralem Merkez ve Yayla mahallelerinde, Emiralem Kanal Yolu Sokak’ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 12 Haziran 2026 tarihinde saat 12.09 ile 15.09 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Narlıdere

Altıevler ve Sahilevleri mahallelerinde, branşman arızası nedeniyle 12 Haziran 2026 tarihinde saat 18.10 ile 20.10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Selçuk

Atatürk Mahallesi’nde, Arvalya Mevkii Küme Evler bölgesinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 12 Haziran 2026 tarihinde saat 10.31 ile 12.31 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Tire

Adnan Menderes, Atatürk, Fatih, Hürriyet ve TOKİ mahallelerinde, ana boru arızası nedeniyle 12 Haziran 2026 tarihinde saat 15.00 ile 19.00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır.