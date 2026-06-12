Haberler

İzmir su kesintisi! İZSU 12-13 Haziran İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi! İZSU 12-13 Haziran İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 12 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 12 Haziran İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 12 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 12 Haziran İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bayraklı

Alpaslan ve Cengizhan mahallelerinde, ana boru arızası nedeniyle 12 Haziran 2026 tarihinde saat 16.51 ile 18.51 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Arıza, 1615/8 Sokak 20 numara önünde meydana gelmiştir.

Bergama

Fatih ve Maltepe mahallelerinde, ana boru arızası nedeniyle 11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.40 ile 11.40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Bornova

Evka 3 Mahallesi’nde, Osman Kibar Caddesi üzerinde meydana gelen branşman arızası nedeniyle 12 Haziran 2026 tarihinde saat 17.45 ile 18.45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Erzene ve Evka 3 mahallelerinde, vana arızası nedeniyle 11 Haziran 2026 tarihinde saat 18.10 ile 19.10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanmıştır. Arıza, Evka 3 Mahallesi 113/25 Sokak’ta meydana gelmiş olup bölge vanası kapatılmıştır.

Gaziemir

Atatürk, Fatih, Hürriyet ve Menderes mahallelerinde, 1004/1 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 12 Haziran 2026 tarihinde saat 15.25 ile 21.00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Menderes

Gümüldür İnönü Mahallesi’nde, branşman arızası nedeniyle 12 Haziran 2026 tarihinde saat 16.55 ile 18.55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 6112 Sokak ve çevresini etkilemektedir.

Menemen

Değirmendere, Emiralem Merkez ve Yayla mahallelerinde, Emiralem Kanal Yolu Sokak’ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 12 Haziran 2026 tarihinde saat 12.09 ile 15.09 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Narlıdere

Altıevler ve Sahilevleri mahallelerinde, branşman arızası nedeniyle 12 Haziran 2026 tarihinde saat 18.10 ile 20.10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Selçuk

Atatürk Mahallesi’nde, Arvalya Mevkii Küme Evler bölgesinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 12 Haziran 2026 tarihinde saat 10.31 ile 12.31 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Tire

Adnan Menderes, Atatürk, Fatih, Hürriyet ve TOKİ mahallelerinde, ana boru arızası nedeniyle 12 Haziran 2026 tarihinde saat 15.00 ile 19.00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'da alacak dehşeti: Hem vurdu hem mahkemede özür diledi

Alacağı için akrabasını vuran sanığın mahkemedeki sözleri pes dedirtti
Mourinho'nun Arda kararı bomba! Herkes şoke oldu

Mourinho'nun Arda kararı bomba! Herkes şoke oldu

Kendisini zorla askere götürmek isteyen seferberlik görevlilerini tekme tokat dövdü

Kendisini almaya gelen askerleri döverek tek tek yere indirdi
Tanju Çolak'tan Montella'ya eleştiri: Oynattığı oyuncularda adaletsizlik var

Maçımıza saatler kala yaptığı gereksiz yoruma bakın! Oldu mu şimdi?
Dünyanın izlediği salgında korkulan oldu: Ebola sığınmacı kampına sıçradı

Dünyayı hızla saran salgında korkulan oldu
Dolar dolu kutulardan lüks villaya! Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar

240 bin kişinin yaşadığı ilçede akla zarar yolsuzluk ağı

Hababam Sınıfı'nın efsane binası bankacıların yeni genel merkezi oluyor

Yeşilçam'ın unutulmaz okulu el değiştirdi: Paranın patronları aldı