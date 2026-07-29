Altaylı Onur Efe, Gaziemir Spor’la anlaştı

Altay forması giyen 2002 doğumlu futbolcu Onur Efe, siyah-beyazlı kulüple sözleşmesinin sona ermesinin ardından İzmir ekiplerinden Gaziemir Spor ile anlaşmaya vardı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Altay'da yeni sezon öncesi yaşanan yönetim belirsizliği nedeniyle kadrodan ayrılıklar sürüyor. Siyah-beyazlı ekipte son olarak sözleşmesi sona eren 24 yaşındaki kanat oyuncusu Onur Efe takımdan ayrıldı.

Genç futbolcunun, bir diğer İzmir temsilcisi Gaziemir Spor ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Tarafların kısa süre içerisinde transferi resmiyete kavuşturması bekleniyor.

Altay formasıyla 75 karşılaşmaya çıkan Onur Efe, siyah-beyazlı ekipte görev yaptığı süreçte 9 gol kaydetme başarısı gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı