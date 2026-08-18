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İzmir'de tartıştığı oğlunu tüfekle öldüren baba teslim oldu

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İzmir'in Gaziemir ilçesinde uyuşturucu kullandığı öne sürülen oğlunu pompalı tüfekle öldüren baba, polis merkezine giderek teslim oldu.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde uyuşturucu kullandığı öne sürülen oğlunu pompalı tüfekle öldüren baba, polis merkezine giderek teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Aktepe Mahallesi'nde B.K. (46) ile oğlu Furkan K. (21) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda B.K, oğlunu yanında bulunan pompalı tüfekle vurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Furkan K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Furkan K'nin cansız bedeni, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından B.K, silahıyla polis merkezine giderek teslim oldu.

Öte yandan Furkan K'nin uyuşturucu kullandığı, kavganın bu nedenle çıktığı ileri sürüldü.

Kaynak: AA
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