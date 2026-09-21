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Gaziemir Spor, evinde Denizli İdmanyurdu'nu 5-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı

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Gaziemir Spor, evinde Denizli İdmanyurdu'nu 5-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı
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İlk 2 maçını kaybeden Gaziemir Spor, evinde Denizli İdmanyurdu'nu 5-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Hafta içi kupada Bucaspor 1928'i 4-0 yenen İzmir temsilcisi, son 2 resmi maçta 9 gol atıp kalesini gole kapatarak bu hafta Karşıyaka'ya konuk olacak.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta ilk 2 maçında Ayvalıkgücü Belediyespor'a 3-0, Söke 1970'e 2-0 (D) yenilerek sezona kötü bir başlangıç yapan Gaziemir Spor, evinde Denizli İdmanyurdu'nu 5-0 mağlup ederek moral buldu.

Hafta içinde kupada Bucaspor 1928'i 4-0 dize getirerek tur atladıktan sonra ligdeki Denizli engelini de farklı skorla aşan İzmir temsilcisi, son 2 resmi maçında kalesini gole kapatıp 9 kez rakip fileleri sarstı. Gaziemir Spor, 3 puanı maçtan sonra taraftarıyla kutladı. Ligdeki ilk yılında ilk galibiyetini elde eden yeşil-beyazlılar, bu hafta Karşıyaka'ya konuk olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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