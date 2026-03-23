Bisikletli genci sıkıştırıp aracından inen sürücüye 180 bin lira ceza

Gaziemir ilçesinde bisikletli bir gence araçla sıkıştırarak önünü kesen otomobil sürücüsü M.H.S. yakalandı. 180 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine el konuldu ve aracı trafikten men edildi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bisikletli bir genci aracıyla sıkıştırarak önünü kesip aracından indiği belirlenen otomobil sürücüsü, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Kimliği tespit edilen sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine el konuldu ve aracı trafikten men edildi.

Gaziemir ilçesinde bir otomobil sürücüsünün bisikletli gencin önünü keserek tartıştığı anların sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Nevvar Salih İşgören Caddesi üzerinde bisiklet sürücüsünü sıkıştıran kişinin 35 CPL 094 plakalı araç sürücüsü M.H.S. (60) olduğu belirlendi. Sürücünün aracıyla bisikletlinin önüne geçtiği ve ardından aracından inerek şahsı takip ettiği tespit edildi.

180 bin liraya mal oldu

Ekipler tarafından M.H.S.'ye 'trafikte başka bir aracı saldırı amacıyla ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' kapsamında 180 bin lira idari para cezası kesildi. Şahsın sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Adli işlem başlatıldı

İdari para cezası ve trafikten men kararlarının yanı sıra, sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' kapsamında da adli işlem başlatıldı. - İZMİR

