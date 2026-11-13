Erdem Çimen'in cenaze töreni ne zaman, nerede? Şehit pilot Erdem Çimen kimdir, kaç yaşındaydı?

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Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen için cenaze töreni 14 Kasım 2026 Cumartesi günü İzmir'in Gaziemir ilçesinde yapılacak. Çimen'in naaşı öğle namazının ardından ilçedeki 15 Temmuz Şehitler Camii'ne getirilecek.

Çimen, 12 Kasım akşamı Malatya'da kaza kırıma uğrayan S-70 tipi askeri helikopterdeydi. Dört askerin naaşı Malatya Havalimanı'ndaki törenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü, oradan memleketlerine gönderiliyor.

ERDEM ÇİMEN'İN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Erdem Çimen'in cenaze töreni 14 Kasım 2026 Cumartesi günü öğle namazının ardından Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde yapılacak. Defin yeri henüz açıklanmadı.

Şehit haberi aileye perşembe akşamı ulaştı. Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ve askeri yetkililer Çimen'in evine giderek eşine acı haberi verdi. Ailenin oturduğu sokağa Türk bayrakları asıldı; yakınları ve komşular aileyi ziyaret etti.

ERDEM ÇİMEN KİMDİR?

Erdem Çimen, Kara Kuvvetleri'nde pilot olarak görev yapan bir binbaşıydı. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi'nde düşen helikopterin pilotlarından biriydi.

ERDEM ÇİMEN KAÇ YAŞINDAYDI?

Erdem Çimen 41 yaşındaydı. Evliydi; eşi Gaziemir'de yaşıyor.

ERDEM ÇİMEN NERELİ?

Erdem Çimen İzmirliydi. Ailesi İzmir'de, kendisi de eşiyle birlikte Gaziemir'de yaşıyordu.

MALATYA'DA DÜŞEN HELİKOPTERDE KİMLER ŞEHİT OLDU?

Kaza 12 Kasım 2026 akşamı Yeşilyurt'ta yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı'na ait S-70 tipi helikopterde bulunan dört asker şehit oldu: Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder.

Bakanlık, kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı ve inceleme başlattı. Orhun Pınar 13 Kasım'da Ankara'nın Sincan ilçesinde toprağa verildi. Hüseyin Zehir için cenaze töreni 14 Kasım'da Hatay'ın Payas ilçesinde yapılacak.