Gaziemir'de Bitki Atıkları Yangın Tehlikesi Oluşturuyor

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, park ve bahçelerden toplanan bitki atıklarının sanayi tesisleri yakınındaki bir alanda biriktirilmesi, mahalle sakinleri ve sanayicilerin tepkisine neden oldu.

Gaziemir Belediyesince ilçe genelindeki yeşil alanlardan toplanan dal ve bitki atıkları, Fatih Mahallesi'nde sanayi tesislerine yakın boş bir arsada yaklaşık 3 ay önce depolanmaya başlandı.

Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesiyle kuruyan dalların yangın riski taşıdığını dile getiren çevre sakinleri, ortaya çıkan toz ve olası yangın tehlikesine dikkati çekerek atıkların alandan uzaklaştırılmasını talep ediyor.

Bölge sakinlerinden Mustafa İncir, bölgede yaşayanların ve sanayi esnafının tedirginlik duyduğunu dile getirdi.

Kuruyan atıkların ciddi tehlike barındırdığını vurgulayan İncir, şöyle konuştu:

"Toz toprak bir yana, gece yangın çıkacak mı endişesiyle uyuyamıyoruz. Bunun çözümü var. Öğütme makinesiyle bunlar öğütülebilir. Gaziemir Belediye Başkanı Sayın Ünal Işık'tan acil çözüm bekliyoruz. Yangın tehlikesi göz önünde. Otlar kurumuş. Bu, patlamamış bir bomba gibi. Bunun buradan kaldırılmasını istiyoruz."

Bölge esnafı ve vatandaşlar da atık depolama işleminin sonlandırılarak alanın temizlenmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA