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İzmir'de 51 yıl 4 ay hapisle aranan şüpheli yakalandı

İzmir'de 51 yıl 4 ay hapisle aranan şüpheli yakalandı
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde polis ekipleri, 'Silahlı yağma' suçundan 51 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari İ.A.'yı İZBAN çıkışında yakaladı.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 'Silahlı yağma' suçundan 51 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari İ.A., yakalandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında, bir süredir takip edilen İ.A.'yı, saat 23.30 sıralarında İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Gaziemir Semt Garajı çıkışında yakaladı. 'Silahlı yağma' suçundan 51 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari İ.A., işlemlerinin yapılması amacıyla Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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