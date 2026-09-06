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Drift atan sürücüye 146 bin TL ceza

Drift atan sürücüye 146 bin TL ceza
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren Berk Mustafa Lekesiztürk gözaltına alındı. Sürücüye 146 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 60 gün el konuldu ve hakkında adli işlem başlatıldı. O anlar vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, drift atan otomobil sürücüsü Berk Mustafa Lekesiztürk, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan gözaltına alındı. Lekesiztürk'e, 146 bin TL idari para cezası uygulanırken; ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Gaziemir ilçesinde Berk Mustafa Lekesiztürk, 16 BMV 616 plakalı otomobiliyle yolda drif atıp trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüde sürücünün olduğu yerde otomobilini kaydırarak döndürdüğü yer aldı. Görüntüler üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri; harekete geçti. Görüntüler üzerinden yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda drift atan araç ve sürücüsü tespit edildi.

Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen sürücü Lekesiztürk'e, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 146 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınan Lekesiztürk hakkında, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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