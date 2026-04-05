Kalp krizinden ölen oğlunun ardından 2 saat sonra hayatını kaybetti

İzmir'de 73 yaşındaki Behice Yılmaz, oğlunun kalp krizi sonucu vefatının ardından 2 saat içinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay, Gaziemir ilçesinde meydana geldi.

Olay, 3 Nisan günü Gaziemir ilçesi Irmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 73 yaşındaki Behice Yılmaz, oğlunu uyandırmak için odasına gittiğinde oğlu Sedat Yılmaz'ı yatağında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde, Sedat Yılmaz'ın kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Oğlunun vefatının ardından üzüntü ve stres yaşayan anne, olaydan 2 saat sonra evinde fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Behice Yılmaz, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
