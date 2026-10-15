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İzmir Gaziemir'de FETÖ/PDY finansmanı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir'in Gaziemir ilçesinde, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 1 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik '6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçu kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Gaziemir ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda FETÖ şüphelisi A.Ş. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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