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Gaziemir'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Bin 184 Hap Ele Geçirildi, 1 Gözaltı

Gaziemir'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Bin 184 Hap Ele Geçirildi, 1 Gözaltı
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine bir ev ve depoya operasyon düzenledi. Aramalarda toplam 9 bin 184 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilirken, şüpheli O.G. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde polis ekiplerince bir ev ve depoya düzenlenen operasyonda 9 bin 184 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine geniş çaplı çalışma başlattı. Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen bir şahsın ikameti ve uyuşturucuları sakladığı depo tespit edildi. Harekete geçen ekipler tarafından belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 966 adet, deposunda yapılan aramalarda ise 8 bin 218 adet olmak üzere toplam 9 bin 184 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında O.G. isimli şüpheli şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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