İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 9-10 Haziran Bergama, Buca, Gaziemir elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 9 Haziran günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ALİAĞA

10 Haziran 2026 tarihinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Bozköy Mahallesi'nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3723685'tir.

11 Haziran 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Çoraklar, Güzelhisar, Karaköy ve Yalı mahallelerinin belirtilen cadde ve sokaklarında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3726153'tür.

BERGAMA

9 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Atatürk, Fatih, Fevzipaşa, İslamsaray ve Sindel mahallelerinin belirtilen cadde ve sokaklarında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3720844'tür.

10 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 16.00 saatleri arasında Atatürk Mahallesi'nin belirtilen cadde ve sokaklarında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3721622'dir.

9 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Pınarköy Mahallesi ve Pınarköy Küme Evleri bölgesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3723119'dur.

11 Haziran 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Aşağıcuma, Çamavlu, Göbeller, Hacıhamzalar, Terzihaliller, Yukarıbey ve Yukarıcuma mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3723136'dır.

11 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Kadıköy Mahallesi'nde, Göçbeyli Yolu ve Kadıköy Köyü İç Yolu çevresinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3723138'dir.

9 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Yukarıbey Kaplan Mahallesi'nde, Kaplanköy Köyü İç Yolu çevresinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3723634'tür.

10 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Yukarıbey Kaplan Mahallesi'nde, Kaplanköy Köyü İç Yolu çevresinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3723639'dur.

11 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Yukarıbey Kaplan Mahallesi'nde, Kaplanköy Köyü İç Yolu çevresinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3723644'tür.

BORNOVA

10 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında Gökdere Mahallesi'nin belirtilen cadde ve sokaklarında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3723761'dir.

11 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Karaçam Mahallesi'nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3726099'dur.

11 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Beşyol, Karaçam, Kurudere, Sarnıçköy ve Yakaköy mahallelerinin belirtilen cadde ve sokaklarında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3726100'dır.

BUCA

9 Haziran 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Göksu Mahallesi'nin belirtilen cadde ve sokaklarında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3722148'dir.

10 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 14.30 saatleri arasında Çamlık Mahallesi'nin belirtilen cadde ve sokaklarında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3722225'tir.

10 Haziran 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Zafer Mahallesi'nin belirtilen cadde ve sokaklarında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'leri 3723204 ve 3723213'tür.

11 Haziran 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında 29 Ekim ve Kaynaklar Merkez mahallelerinin belirtilen cadde ve sokaklarında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3723220'dir.

10 Haziran 2026 tarihinde 00.30 ile 05.30 saatleri arasında Adatepe ve Kuruçeşme mahallelerinin belirtilen cadde ve sokaklarında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3723596'dır.

11 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Adatepe ve Gaziler mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3724676'dır.

11 Haziran 2026 tarihinde 11.30 ile 13.30 saatleri arasında Adatepe Mahallesi'nin belirtilen cadde ve sokaklarında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3724684'tür.

11 Haziran 2026 tarihinde 14.00 ile 16.00 saatleri arasında Adatepe Mahallesi'nin belirtilen cadde ve sokaklarında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3724689'dur.

ÇEŞME

9 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında Celal Bayar, Germiyan, Reisdere, Şifne ve Yalı mahallelerinin geniş bir bölümünde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3723693'tür.

11 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında 16 Eylül Mahallesi'nde, 3011. Sokak çevresinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3726240'tır.

11 Haziran 2026 tarihinde 14.00 ile 17.00 saatleri arasında Sakarya Mahallesi'nde, 2001, 3102 ve 3103 numaralı sokaklarda şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3726249'dur.

GAZİEMİR

9 Haziran 2026 tarihinde 08.30 ile 12.30 saatleri arasında Fatih Mahallesi'nin farklı bölgelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Çalışma ID'leri 3723673, 3723690 ve 3723724'tür.

9 Haziran 2026 tarihinde 08.30 ile 12.30 saatleri arasında Atatürk, Dokuz Eylül ve Menderes mahallelerinin belirtilen cadde ve sokaklarında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3723703'tür.

9 Haziran 2026 tarihinde 08.30 ile 12.30 saatleri arasında Atatürk Mahallesi'nin farklı bölgelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3723716'dır.

9 Haziran 2026 tarihinde 12.30 ile 14.30 saatleri arasında Fatih Mahallesi'nin belirtilen cadde ve sokaklarında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Çalışma ID'leri 3723735 ve 3723750'dir.

9 Haziran 2026 tarihinde 12.30 ile 14.30 saatleri arasında Atatürk ve Hürriyet mahallelerinin belirtilen cadde ve sokaklarında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3723771'dir.

10 Haziran 2026 tarihinde 08.30 ile 14.30 saatleri arasında Dokuz Eylül Mahallesi'nin belirtilen cadde ve sokaklarında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3723797'dir.

10 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 14.30 saatleri arasında Sevgi Mahallesi'nin belirtilen cadde ve sokaklarında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3723804'tür.

10 Haziran 2026 tarihinde 12.30 ile 14.30 saatleri arasında Beyazevler Mahallesi'nde, 370/1. Sokak ve Gaziemir Girişi-K4 çevresinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3723822'dir.

11 Haziran 2026 tarihinde 08.30 ile 14.30 saatleri arasında Irmak Mahallesi'nin farklı bölgelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Çalışma ID'leri 3723954 ve 3723966'dır.

11 Haziran 2026 tarihinde 08.30 ile 14.30 saatleri arasında Sevgi Mahallesi'nin belirtilen cadde ve sokaklarında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3723970'tir.

11 Haziran 2026 tarihinde 08.30 ile 14.30 saatleri arasında Yeşil Mahallesi'nin belirtilen cadde ve sokaklarında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3723978'dir.

KONAK

10 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 14.30 saatleri arasında Mehtap Mahallesi'nin belirtilen cadde ve sokaklarında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3722225'tir.