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İzmir Gaziemir'de mobil depo operasyonunda 2 milyon 160 bin makaron ele geçirildi

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İzmir Gaziemir'de mobil depo operasyonunda 2 milyon 160 bin makaron ele geçirildi
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde mobil depo olarak kullanılan araca düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 milyon 160 bin adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyonun ardından olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde mobil depoya düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 milyon 160 bin adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak tütün ve tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda Gaziemir ilçesinde mobil depo olarak kullanılan bir araca operasyon yapıldı. Araçta yapılan aramada 2 milyon 160 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyonun ardından olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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