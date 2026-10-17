Gaziemir elektrik kesintisi, Gaziemir elektrikler ne zaman gelecek? 17 Ekim Cumartesi İzmir elektrikler ne zaman gelecek?

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İzmir elektrikler ne zaman gelecek sorusu, 17 Ekim Cumartesi günü uygulanacak planlı kesintiler nedeniyle sıkça araştırılıyor Kesintilerin bitiş saatleri ilçe ve mahalleye göre farklılık gösteriyor. Gaziemir'de hangi sokaklarda elektrik kesilecek? Tüm detaylar haberimizde…

GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 EKİM CUMARTESİ

GDZ Elektrik'in planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları listesine göre 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Gaziemir'de planlı bir çalışma yapılacak.

GAZİEMİR'DE HANGİ MAHALLE VE SOKAKLARDA ELEKTRİK KESİLECEK?

GDZ Elektrik'in açıkladığı bilgilere göre 17 Ekim Cumartesi günü yapılacak çalışmadan Gaziemir'in Gazi Mahallesi'ndeki 18. Sokak etkilenecek.

Gazi Mahallesi 18. Sokak'ta elektriklerin ne zaman geleceği, GDZ Elektrik'in planlı kesinti sayfasında çalışma için belirtilen bitiş saatine bağlı olacak. Planlı kesintilerde başlangıç ve bitiş saatleri önceden duyuruluyor; çalışmanın planlanandan erken tamamlanması halinde elektrikler daha önce de verilebiliyor. Kesintinin uzaması ya da beklenen saatte elektriklerin gelmemesi durumunda 186 Elektrik Arıza Hattı aranarak güncel bilgi alınabiliyor.

GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİNİN NEDENİ NE?

Gazi Mahallesi'nde uygulanacak kesintinin nedeni, şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması olarak açıklandı. Bu tür çalışmalar, bölgedeki artan elektrik ihtiyacını karşılamak, eskiyen şebeke ekipmanlarını yenilemek ve olası arıza riskini azaltmak amacıyla yapılıyor.

İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İzmir genelinde 17 Ekim'de uygulanacak planlı kesintilerin bitiş saatleri, her çalışma için ayrı ayrı belirleniyor. Elektriklerin ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, GDZ Elektrik'in internet sitesindeki "Planlı Kesintiler" bölümünden il, ilçe ve mahalle seçerek kendi bölgelerine ait bitiş saatini görebiliyor.

GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

Gaziemir'deki planlı elektrik kesintilerine ilişkin güncel bilgiler, GDZ Elektrik'in resmi internet sitesindeki "Planlı Kesintiler" bölümünden sorgulanabiliyor. Bu bölümde kesintinin tarihi, saati, nedeni ve etkilenecek sokaklar yer alıyor. Arıza kaynaklı kesintilerde ise 186 Elektrik Arıza Hattı ya da GDZ Elektrik'in +90 232 186 00 00 numaralı WhatsApp hattı üzerinden bilgi alınabiliyor.

KESİNTİ ÖNCESİ NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kesintiden etkilenecek bölgede yaşayan vatandaşların, çalışma saatlerinden önce telefon ve bilgisayar gibi cihazlarını şarj etmesi, buzdolabının kapağını gereksiz yere açmaması öneriliyor. Elektrik geri geldiğinde oluşabilecek gerilim dalgalanmalarına karşı hassas elektronik cihazların fişten çekilmesi de olası hasarların önüne geçebiliyor.

Kesinti sorgulamak için tıklayınız.