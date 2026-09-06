Ayvalıkgücü sezona 3 golle başladı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta İzmir'de Gaziemirspor'a konuk olan Ayvalıkgücü Belediyespor sahadan 3-0 galibiyetle ayrılıp sezona 3 puanla başladı. Ayvalıkgücü, 11'inci dakikada Atakan'ın golüyle üstünlüğü yakaladı: 0-1. İlk devreyi 1-0 galip bitiren Ayvalıkgücü Belediyespor, 47'nci dakikada bir kez daha Atakan'la fileleri havalandırdı: 0-2. Maçın 90'ıncı dakikasında Gaziemir'den Kadir kendi ağlarını sarstı: 0-3. Ayvalıkgücü Belediyespor müsabakayı kazanıp 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı