AK Parti Gaziemir İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi

AK Parti Gaziemir İlçe Başkanlığı, sivil toplum kuruluşlarına yönelik düzenlediği iftar programında, Gaziemir'in yaşadığı sorunları ve CHP'ye yönelik eleştirilerini gündeme getirdi.

Ak Parti Gaziemir İlçe Başkanlığı, parti teşkilatı ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik iftar programı gerçekleştirdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre bir düğün salonundaki programda konuşan AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaşadı, ramazan ayının sabrın, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği zaman dilimi olduğunu söyledi.

Gaziemir'in yıllardır ihmal edildiğini savunan Yaşadı, "Gaziemir'in dört bir yanında yollar göle döndü. Arabalar yolda kaldı, vatandaşlarımız mağdur oldu. İnsanlar evine, işine giderken zorlandı. Peki bunun sorumlusu kim? Çeyrek asırdır İzmir Büyükşehir Belediyesini yöneten CHP." ifadelerini kullandı.

Yaşadı, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'ın seçim döneminde vadettiği projeleri yerine getirmediğini öne sürerek, şunları kaydetti:

"Gaziemir'i beklemeye mahkum eden bir yönetim anlayışı konu eş, dost ve yakın çevre olunca olağanüstü bir hız ve kararlılık sergiliyor. Gaziemir Belediyesi adım adım bir transfer merkezine dönüştürülmüş durumda. Gaziemirli gençlerin, bu kentin evlatlarının, bu ilçeye emek vermiş insanların umutları görmezden gelinirken, belediye kadroları dışarıdan getirilen isimlerle dolduruluyor."

Kaynak: AA / Metin Aydemir
500

