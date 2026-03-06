Haberler

İzmir'de darp ve zorla sözleşme imzalatma iddiasına 3 gözaltı

Gaziemir ilçesinde bir kişi, darbedilip zorla sözleşme imzalatıldığını iddia ederek polise başvurdu. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı, yapılan operasyonda ruhsatsız silahlar ve delil niteliğinde belgeler ele geçirildi.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde Ş.Ş.'yi darbederek zorla sözleşme imzalattıkları ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Dün Gaziemir ilçesinde polis merkezine giden Ş.Ş., M.T. tarafından darbedilip, zorla sözleşme imzalattırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.T.'nin iş yerine operasyon düzenledi. Ekipler yaptığı aramada, ruhsatsız tabanca, 2 tüfek ve 8 fişek, 29 kartuş, Ş.Ş'ye ait çek ve sözleşme ile kamera kayıt cihazı ele geçirdi.

Olayla ilgili M.T, E.A. ve V.A. polis ekiplerince gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

