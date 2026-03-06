İzmir'de darp ve zorla sözleşme imzalatma iddiasına 3 gözaltı

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde Ş.Ş.'yi darbederek zorla sözleşme imzalattıkları ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Dün Gaziemir ilçesinde polis merkezine giden Ş.Ş., M.T. tarafından darbedilip, zorla sözleşme imzalattırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.T.'nin iş yerine operasyon düzenledi. Ekipler yaptığı aramada, ruhsatsız tabanca, 2 tüfek ve 8 fişek, 29 kartuş, Ş.Ş'ye ait çek ve sözleşme ile kamera kayıt cihazı ele geçirdi.

Olayla ilgili M.T, E.A. ve V.A. polis ekiplerince gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı