İzmir'de sosyal medyadan suç içerikli paylaşım yapan 8 kişi gözaltına alındı

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İzmir'de sosyal medya hesaplarında suç içerikli paylaşımlarda bulunan 8 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünün Organize Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerine bağlı ekipler, sosyal medyadan suç içerikli paylaşım yapan kişiler hakkında çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda Konak, Karabağlar, Buca, Gaziemir, Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde 8 kişiyi yakaladı.

Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA