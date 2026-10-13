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AK Parti'ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan da destek aldı

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AK Parti'ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan da destek aldı
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Geçtiğimiz hafta AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kent için hazırladığı ilk mega projeyi duyurdu. Karşıyaka ile Konak arasına Körfez’in altından geçecek demiryolu tüp geçidi yapılacağını açıklayan Tugay, Mavişehir-Gaziemir hattında kesintisiz metro müjdesi verdi.

  • İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka ile Konak'ı İzmir Körfezi'nin altından birbirine bağlayacak demiryolu tüp geçit projesini duyurdu.
  • Proje Üçyol'a entegre edildiğinde Mavişehir'den Gaziemir'e kadar kesintisiz bir metro hattı oluşacak.
  • Cemil Tugay, 7 Ekim'de düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı rozetle AK Parti'ye katıldı.

Ak Parti saflarına katılmasıyla siyaset gündemine damga vuran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kent içi ulaşımı kökten değiştirecek ilk dev projesini kamuoyuna duyurdu. Rozet takma töreninin ardından İzmir için planlanan yatırımları hızlandıran Tugay, Karşıyaka ile Konak’ı deniz altından birbirine bağlayacak demiryolu tüp geçit projesinin detaylarını paylaştı.

MAVİŞEHİR'DEN GAZİEMİR'E KESİNTİSİZ METRO

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya gelen Tugay, İzmir Körfezi'nin altından geçecek hat için olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.

Projenin kent içi ulaşımda milat olacağını vurgulayan Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Karşıyaka ile Konak arasında Körfez'in altından geçecek demiryolu tüp geçit projesini son derece önemsiyorum. Bu hat Üçyol'a entegre edildiğinde Mavişehir'den Gaziemir'e kadar uzanan tamamen kesintisiz bir metro hattına kavuşacağız. Sayın Bakanımızla projenin detaylarını konuştuk, kendisi de bu yatırıma oldukça olumlu yaklaştı."

SİYASET KULİSLERİNİ HAREKETLENDİREN ROZETİN ARDINDAN İLK ADIM

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 7 Ekim tarihinde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taktığı rozetle AK Parti’ye katılmıştı. Siyaset kulislerinde geniş yankı uyandıran bu transferin ardından, hükümet desteğiyle İzmir’e kazandırılması planlanan mega projelerin ilk adımı da Körfez tüp geçidi ile atılmış oldu.

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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİsmail Hayat:

İzmirliler: hıh biz çöplüğümüzden, çukurlarımızdan memnunduk. Yaşşaa Kemall paşşa yaşşa.

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Haber YorumlarıKAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ:

Ülkemizin gerçeği, iktidara yakın olan hizmeti alır, yoksa büyük şehir değil köy kentte yaşamaya devam edersin, İzmire hayırlı olsun, birgün bizede sıra gelir elbet

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Haber Yorumlarıramazan yazar:

once uçan yol ustundeki tuneli bitirin .sahintepesi yolu hergun kaza km lerce teafik sabah aksam resillik..ayrica mahalle aralari kostebek yuvasi gibi heryer köy yolu gibi olmus..gurcesme sirinyer arssi bar pavyon gece klubu herturlu psikik bunlar kapatılsın..basmane cankaya telefoncu tefeci multeciden girilmiyor.. yani tupgefit en son..once yoları tünelleri barlari basmaneyi sokaklari duzeltin

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