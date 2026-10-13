AK Parti'ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan da destek aldı

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Ak Parti saflarına katılmasıyla siyaset gündemine damga vuran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kent içi ulaşımı kökten değiştirecek ilk dev projesini kamuoyuna duyurdu. Rozet takma töreninin ardından İzmir için planlanan yatırımları hızlandıran Tugay, Karşıyaka ile Konak’ı deniz altından birbirine bağlayacak demiryolu tüp geçit projesinin detaylarını paylaştı.

MAVİŞEHİR'DEN GAZİEMİR'E KESİNTİSİZ METRO

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya gelen Tugay, İzmir Körfezi'nin altından geçecek hat için olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.

Projenin kent içi ulaşımda milat olacağını vurgulayan Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Karşıyaka ile Konak arasında Körfez'in altından geçecek demiryolu tüp geçit projesini son derece önemsiyorum. Bu hat Üçyol'a entegre edildiğinde Mavişehir'den Gaziemir'e kadar uzanan tamamen kesintisiz bir metro hattına kavuşacağız. Sayın Bakanımızla projenin detaylarını konuştuk, kendisi de bu yatırıma oldukça olumlu yaklaştı."

SİYASET KULİSLERİNİ HAREKETLENDİREN ROZETİN ARDINDAN İLK ADIM

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 7 Ekim tarihinde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taktığı rozetle AK Parti’ye katılmıştı. Siyaset kulislerinde geniş yankı uyandıran bu transferin ardından, hükümet desteğiyle İzmir’e kazandırılması planlanan mega projelerin ilk adımı da Körfez tüp geçidi ile atılmış oldu.

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Kaynak: Haberler.com