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Gaziemir'de drift magandaları mahalleyi ayağa kaldırdı

Gaziemir'de drift magandaları mahalleyi ayağa kaldırdı
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İzmir’in Gaziemir ilçesinde, yaklaşık 5 bin vatandaşın ikamet ettiği site önlerini piste çeviren drift magandaları mahalle sakinlerini isyan ettirdi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, yaklaşık 5 bin vatandaşın ikamet ettiği site önlerini piste çeviren drift magandaları mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Çocukların ve yayaların can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirten mahalleliler, yetkililerden acil önlem bekliyor.

Gaziemir ilçesi Irmak Mahallesi 700 Sokak üzerinde yer alan site önündeki yol, duyarsız sürücülerin tehlikeli oyun alanına dönüştü. Özellikle günün her saatinde sokağı piste çevirerek araçlarıyla drift atan sürücüler, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatıyor.

Sokakta tehlike saçıyorlar

Yaklaşık 5 bin kişinin ikamet ettiği sokakta sürücülerin kontrolsüz ve bilinçsiz hareketleri, hem ciddi gürültü kirliliğine yol açıyor hem de can güvenliğini hiçe sayıyor. Başta sokakta zaman geçiren çocuklar olmak üzere tüm mahalle sakinleri için büyük risk oluşturan duruma tepki gösteren vatandaşlar, sürücülerin her an bir faciaya davetiye çıkardığını vurguluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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