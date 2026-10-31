Eskişehirspor, Nesine 3. Lig'in 9. haftasında 1 Kasım'da Gaziemir SK'ya konuk olacak

Eskişehirspor, Nesine 3. Lig'in 9. haftasında 1 Kasım'da Gaziemir SK'ya konuk olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 3. Lig'in 9. haftasında Eskişehirspor, 1 Kasım Pazar günü saat 15.30'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Gaziemir SK ile karşılaşacak. Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip bugün İzmir'e hareket edecek ve deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.
Nesine 3. Lig'in 9. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Gaziemir SK ile karşılaşacak.
Türkiye Nesine 3. Lig'in 9. haftasında Eskişehirspor, 1 Kasım Pazar günü saat 15.30'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Gaziemir SK ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, kritik mücadele öncesinde bugün İzmir'e hareket edecek. Hakem Şahin Berker'in yöneteceği zorlu müsabakada Kırmızı Şimşekler, deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı