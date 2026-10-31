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Eskişehirspor, Nesine 3. Lig'in 9. haftasında 1 Kasım'da Gaziemir SK'ya konuk olacak

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Eskişehirspor, Nesine 3. Lig'in 9. haftasında 1 Kasım'da Gaziemir SK'ya konuk olacak
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Nesine 3. Lig'in 9. haftasında Eskişehirspor, 1 Kasım Pazar günü saat 15.30'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Gaziemir SK ile karşılaşacak. Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip bugün İzmir'e hareket edecek ve deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

Nesine 3. Lig'in 9. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Gaziemir SK ile karşılaşacak.

Türkiye Nesine 3. Lig'in 9. haftasında Eskişehirspor, 1 Kasım Pazar günü saat 15.30'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Gaziemir SK ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, kritik mücadele öncesinde bugün İzmir'e hareket edecek. Hakem Şahin Berker'in yöneteceği zorlu müsabakada Kırmızı Şimşekler, deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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