Haberler

İzmir Gaziemir'de operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Gaziemir'de operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Gaziemir ilçesinde polisin araç ve adreslerde yaptığı operasyonda satışa hazır esrar, kokain ile likit esrar içeren elektronik sigaralar ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, 65 bin 710 TL'ye de el konuldu.

(İZMİR) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde polisin belirlenen araçlar ile bir adrese düzenlediği operasyonda, satışa hazır halde esrar ve kokain ile likit esrar ve likit kannabinoid içerdiği değerlendirilen elektronik sigaralar ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, istihbari çalışmalar sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilerin kullandığı araçlar ile adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda, şeffaf poşetlere vakumlanarak satışa hazır hale getirildiği belirtilen 22 paket içerisinde toplam 204,05 gram esrar, vakumlu poşette daralı ağırlığı 735,35 gram esrar ile 18 paket halinde daralı ağırlığı 20,90 gram kokain ele geçirildi.

Ekipler ayrıca içerisinde sıvı halde esrar bulunduğu değerlendirilen 40 elektronik sigara ile bunların satışa hazır hale getirilmesinde kullanılacağı belirtilen 40 aparat ve yurt dışı menşeli olduğu bildirilen 17 likit kannabinoid elektronik sigara ele geçirdi.

Aramalarda 3 hassas terazi, uyuşturucu maddelerin paketlenmesinde kullanıldığı değerlendirilen 1 vakum makinesi, çok sayıda paketleme poşeti ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 65 bin 710 TL'ye de el konuldu.

Olayla ilgili R.Y.K. ve O.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
Sergen'in sözleri Nihat'ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın

Nihat, Sergen'i fena bombaladı: Pırtsın, tırtsın
Milli maçta sakatlanan Mbappe, sevgilisi Ester ile gecelerde

Milli maçta sakatlanan yıldız, fena yakalandı
TFF'de istifa dalgası! Sayı 4'e yükseldi

TFF'de istifa dalgası! Sayı 4'e yükseldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İntihar etmek için köprüye çıktı! Polis 1 saat boyunca ikna etmeye çalıştı

Gece yarısı tüm ekipler oraya koştu!
Beşiktaş, İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'i 109 sayıyla bozguna uğrattı

Beşiktaş, İsrail ekibini dinlene dinlene yendi
Sibel Can'ın torunu Lina büyüdü! Son halini Melisa Ural paylaştı

Sibel Can'ın torunu Lina büyüdü! Son halini halası paylaştı
Slovenya Başbakanı Janša'dan parlamentoda büyük fiyasko: Gazze fotoğrafını Sudan diye gösterdi

Avrupa ülkesinin başbakanı İsrail'i aklayayım derken fena çuvalladı

İstanbul uçağında akılalmaz olay! Kabin memuru ve kadın yolcuyu ısırdı

İstanbul uçağında görülmemiş olay! Hostese bunu yaptı, ortalık karıştı
Sinop'ta tekne alabora oldu! 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis aranıyor

Sinop'ta iki polisin olduğu tekne alabora oldu! 1'i öldü, 1'i kayıp
Fon soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında 'yurt dışına çıkış' yasağı

AK Partili Hayati Yazıcı’nın oğlu hakkında 'yurt dışına çıkış' yasağı