İzmir Gaziemir'de operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

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(İZMİR) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde polisin belirlenen araçlar ile bir adrese düzenlediği operasyonda, satışa hazır halde esrar ve kokain ile likit esrar ve likit kannabinoid içerdiği değerlendirilen elektronik sigaralar ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, istihbari çalışmalar sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilerin kullandığı araçlar ile adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda, şeffaf poşetlere vakumlanarak satışa hazır hale getirildiği belirtilen 22 paket içerisinde toplam 204,05 gram esrar, vakumlu poşette daralı ağırlığı 735,35 gram esrar ile 18 paket halinde daralı ağırlığı 20,90 gram kokain ele geçirildi.

Ekipler ayrıca içerisinde sıvı halde esrar bulunduğu değerlendirilen 40 elektronik sigara ile bunların satışa hazır hale getirilmesinde kullanılacağı belirtilen 40 aparat ve yurt dışı menşeli olduğu bildirilen 17 likit kannabinoid elektronik sigara ele geçirdi.

Aramalarda 3 hassas terazi, uyuşturucu maddelerin paketlenmesinde kullanıldığı değerlendirilen 1 vakum makinesi, çok sayıda paketleme poşeti ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 65 bin 710 TL'ye de el konuldu.

Olayla ilgili R.Y.K. ve O.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA