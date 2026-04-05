İzmir'de oğlundan sonra anne de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
İzmir'de 73 yaşındaki Behice Yılmaz, oğlunun kalp krizi sonucu vefatının ardından 2 saat içinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde önceki gün oğlunu kalp krizi nedeniyle kaybeden kadın, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Behice Yılmaz (73) 3 Nisan'da Irmak Mahallesi'ndeki evlerinde uyandırmak için odasına gittiği oğlu Sedat Yılmaz'ı yatağında hareketsiz halde buldu.
Yılmaz'ın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ANNE, OĞLUNUN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN EVİNDE FENALAŞTI
İncelemelerde Sedat Yılmaz'ın kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından üzüntü ve stres nedeniyle dün evinde fenalaşan kadın, ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Behice Yılmaz, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.