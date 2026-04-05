İzmir'de oğlundan sonra anne de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

İzmir'de 73 yaşındaki Behice Yılmaz, oğlunun kalp krizi sonucu vefatının ardından 2 saat içinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde önceki gün oğlunu kalp krizi nedeniyle kaybeden kadın, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Behice Yılmaz (73) 3 Nisan'da Irmak Mahallesi'ndeki evlerinde uyandırmak için odasına gittiği oğlu Sedat Yılmaz'ı yatağında hareketsiz halde buldu.

Yılmaz'ın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNE, OĞLUNUN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN EVİNDE FENALAŞTI

İncelemelerde Sedat Yılmaz'ın kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından üzüntü ve stres nedeniyle dün evinde fenalaşan kadın, ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Behice Yılmaz, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
Savaştan bu yana bir ilk! Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor

Böylesi daha önce olmadı! Dünyanın gözü bu haritada
Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor

Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor
TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti

TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım

Sağlık Bakanı müjdeyi verdi! Çağın vebası tarih oluyor
Paylaşımı olay oldu! Herkes Kazakistanlı spor koçunu konuşuyor

Paylaşımı olay oldu! Herkes onu konuşuyor
Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor

Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor
Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Eşini katletmeden önce yaptığı tüyler ürpertti
İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti

İran, piyasaları mahveden kararından dönmek için tek bir şart sundu