Haberler

İzmir'de 85 yaşındaki anneannesini dolandırdığı iddia edilen torun ve suç ortağı tutuklandı

İzmir'de 85 yaşındaki anneannesini dolandırdığı iddia edilen torun ve suç ortağı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 85 yaşındaki anneannesinin taşınmazını hileli yollarla üzerine geçirdiği iddia edilen torun ve suç ortağı tutuklandı. Anneanne, torununu dolandırıcılıkla suçladı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 85 yaşındaki anneannesinin taşınmazını hileli yollarla üzerine geçirdiği iddia edilen torun ve suç ortağı, "Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 85 yaşındaki Semra Şenkaya, kentsel dönüşüm sürecinde dairesini hileyle üzerine geçirdiği, emekli maaşına el koyduğu, kendisine bıçak çektiği ve darbettiği iddiasıyla torunu K.Ş. (39) ve torununun eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. İddialara göre, kentsel dönüşüm süreci boyunca torunuyla kirada oturan yaşlı kadın, yeni dairelerin teslim edilmesinin ardından mülklerin "kandırma" yöntemiyle torunu üzerine tescil edildiğini öne sürdü.

Müşteki Semra Şenkaya'ya ait taşınmaz üzerinde baskı ve hile yoluyla tasarrufta bulunulduğu iddiaları üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında, torun K.Ş. ve suç ortağı olduğu öne sürülen emlakçı kayınbirader E.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler K.Ş. ve E.S., "Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu

Herkes ABD'den beklerken İran'dan sürpriz operasyon
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama

Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk sözler! O tarihi işaret etti
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı

Küçücük çocuğu bu hale getirdiler! Çok sayıda tutuklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milan Skriniar'ın cezası belli oldu

Skriniar'ın cezası belli oldu
Bodrum'u sağanak vurdu! Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı

Gözde tatil ilçemiz felaketi yaşadı!
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi

Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftardan acı haber
Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek

Bilal Erdoğan'dan çok konuşulacak Kante sözleri
Milan Skriniar'ın cezası belli oldu

Skriniar'ın cezası belli oldu
Galatasaray'la da anılıyordu! Newell's Old Boys'un başkanından Messi açıklaması

Başkan gözünü kararttı: Messi'yi almak istiyoruz, görüştük
Rodrigo Tabata'dan 45 yaşında sürpriz transfer

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? 45 yaşında sürpriz transfer