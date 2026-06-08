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Zehir tacirine çatı katı operasyonu

Zehir tacirine çatı katı operasyonu
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İzmir Gaziemir'de uyuşturucu ticareti suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polis operasyonuyla saklandığı çatı katında yakalanarak tutuklandı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla saklandığı evin çatı katında kıskıvrak yakalandı.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gaziemir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüttü. Ekipler, cezaevi firarisi olduğu belirlenen D.B. isimli şahsın bir evin çatı katında gizlendiğini tespit etti. Zanlının saklandığı adresi titizlikle izleyen emniyet güçleri, operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen baskında, firari şüpheli D.B. gizlendiği çatı katında yakalanarak gözaltına alındı.

18 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası çıktı

Gözaltına alınan şahsın yapılan UYAP sorgulamasında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve bu doğrultuda arandığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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