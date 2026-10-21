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İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 29 Ekim'de Gaziemir'de 150 kişilik koroyla sahne alacak

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İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü için 29 Ekim'de saat 20.00'de Gaziemir Festival Sahnesi'nde halka açık konser verecek. Gaziemir Belediyesinin organizasyonundaki konserde 150 kişilik Cumhuriyet korosu ve 150 kişilik halk oyunları ekibi sahne alacak.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla 29 Ekim'de düzenlenecek konserde solistler, dans sanatçıları ve 150 kişilik koroyla sahne alacak.

Orkestradan yapılan açıklamaya göre, Gaziemir Belediyesinin organizasyonunda gerçekleştirilecek halka açık konser, 29 Ekim saat 20.00'de Gaziemir Festival Sahnesi'nde düzenlenecek.

Konserde 150 kişilik Cumhuriyet korosu ile 150 kişilik Gaziemir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi yer alacak.

Senfonik müzik, vokal performanslar, dans ve halk oyunlarını bir araya getirecek konserle Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunun sanat aracılığıyla paylaşılması hedefleniyor.

Konser 30 Ekim'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde de gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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