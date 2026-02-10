Haberler

İzmir'de esnaf yağış sonrası biriken suyu rögar kapaklarını açarak tahliye etti

İzmir'de esnaf yağış sonrası biriken suyu rögar kapaklarını açarak tahliye etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Gaziemir ilçesinde gerçekleşen kuvvetli yağışın ardından su baskınları yaşayan esnaf, kendi çabalarıyla rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etti. Yağmur suyu ızgaralarının yetersizliği nedeniyle yerel yönetimle sorun yaşandı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde kuvvetli yağışın ardından iş yerlerini su basan esnaf, kendi imkanlarıyla rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etti.

Kentte dün akşam etkili olan yağış sonrası Akçay Caddesi ve çevresinde su birikintileri meydana geldi. Bazı iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Su baskınlarını önlemek isteyen esnaf, kendi imkanlarıyla çevredeki rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Esnaf, bölgedeki yağmur suyu ızgaralarının yetersiz olması nedeniyle İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresine tepki gösterdi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İlk imzalar atıldı

Suudi Arabistan ile dev anlaşma! İmzalar atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı

'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı! Acı haber geldi
Dehşete düşüren görüntü: 'Yapma, o kız' dese de dinlemedi

"Yapma, o kız" dese de dinlemedi
Bomba iddia! Messi dünya devine başkan olacak

Dünya devine başkan oluyor
Dedikoduyu duyup 4 kişiyi vurdu, özel harekat yaka paça böyle aldı

Dedikoduyu duyup 4 kişiyi vurdu, özel harekat yaka paça böyle aldı
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı

'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı! Acı haber geldi
Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Her maç kulübü 25 bin euro zarara sokuyor! İşte nedeni

Her maç kulübü 25 bin euro zarara sokuyor! İşte nedeni