İzmir'de baba oğlunu tüfekle vurdu: 1 ölü

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde B.K. (46), uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu Furkan Kaya'yı (21) tüfekle vurarak öldürüp, polise teslim oldu.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Aktepe Mahallesi 126 Sokak'taki bir evde meydana geldi. B.K. ile uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu Furkan Kaya arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.K., tüfekle Kaya'ya ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Furkan Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya'nın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayın ardından polise teslim olan B.K.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı