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Bucaspor 1928, evinde Gaziemir Spor'a 2-1 yenilerek ateş hattına iyice yaklaştı

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta İzmir derbisinde evinde Gaziemir Spor'a 2-1 yenilen Bucaspor 1928, ateş hattına iyice yaklaştı. Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle transfer yasağı cezasını kaldıramayan ve genç kadroyla mücadele eden sarı-lacivertliler, çıktığı 6 maçta 5'inci yenilgisini alarak 3 puanda kaldı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta İzmir derbisinde evinde Gaziemir Spor'la karşı karşıya gelen Bucaspor 1928, rakibine 2-1 yenilip ateş hattına iyice yaklaştı.

Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle transfer yasağı cezasını kaldıramayan ve genç bir kadroyla mücadele eden sarı-lacivertliler çıktığı 6 maçta 5'inci yenilgisini elde etti. Sadece 2'nci hafta 1922 Akşehirspor'u 2-1 mağlup edebilen Bucaspor 1928, Balıkesirspor (D), Etimesgutspor (D), Altay, Bursa Yıldırım (D) ve Gaziemir Spor'dan puan alamadı. 3 puanda kalan Bucaspor 1928, averajla düşme potasının 1 basamak üzerinde haftayı tamamladı. Bucaspor 1928, bu hafta deplasmanda Kepez Spor'la karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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