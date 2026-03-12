İzmir su kesintisi! İZSU 12-13 Mart İzmir Gaziemir, Karabağlar, Buca su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 12 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 12 Mart İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bergama

İnkılap ve Turabey mahallelerinde 12 Mart 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Buca

Menderes ve Yaylacık mahallelerinde 12 Mart 2026 tarihinde saat 15.54 ile 16.54 arasında yaklaşık bir saat su kesintisi yaşanacaktır. Gaziosmanpaşa Caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

Gaziemir

Fatih Mahallesi'nde 12 Mart 2026 tarihinde saat 15.34 ile 17.34 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, Muhtar Hüseyin Aydın Sokak ile 1099 Sokak kesişimindeki bağlantı çalışması nedeniyle yapılacaktır.

Atatürk ve Menderes mahallelerinde 12 Mart 2026 tarihinde saat 15.29 ile 17.29 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Büyük Menderes Caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası kesintiye neden olmaktadır.

Karabağlar

Devrim, Gazi, Özgür ve Peker mahallelerinde 12 Mart 2026 tarihinde saat 15.32 ile 17.33 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Ali Fuat Cebesoy, Cennetçeşme ve Yurdoğlu mahallelerinde 12 Mart 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. 3994/2 Sokak çevresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle kesinti uygulanacaktır. Bu kesintiden Çetin Emeç Olimpiyat Köyü de etkilenmektedir.

Uzundere Mahallesi'nde 12 Mart 2026 tarihinde saat 14.36 ile 16.36 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. 3968 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası kesintiye neden olmaktadır.

Konak

Alsancak Mahallesi'nde 12 Mart 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Menemen

29 Ekim Mahallesi'nde 12 Mart 2026 tarihinde saat 11.50 ile 15.30 arasında yaklaşık dört saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ana boru arızası nedeniyle uygulanmaktadır.

Seferihisar

Atatürk Mahallesi'nde 12 Mart 2026 tarihinde saat 12.50 ile 15.50 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi yaşanacaktır. 5636 Sokak ve çevresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle kesinti yapılmaktadır.